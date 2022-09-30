DGC Coin, etkinleştirilmiş Dapp, Akıllı Sözleşme, Oylama ve Ödeme Sistemi hizmetlerinden Hibrit POW A+ Blockchain platformudur. DGC Coin, yarılanma dönemine kadar özel blok zincirinin formunu korurken, kripto madenciliğini de destekleyecek.