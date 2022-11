Dapp.com, herkesin tüm Dapp'leri keşfetmesini, analiz etmesini ve kullanmasını kolaylaştıran, veri analitiği odaklı merkezi olmayan bir uygulama mağazasıdır. Gelecekteki merkezi olmayan uygulamalar için birleşik bir portal olarak Dapp.com, bir dizi ürün modülü ve aracı aracılığıyla merkezi olmayan uygulamaları olgunluğa taşıyacaktır. Dapp.com, blok zincirindeki tüm işlem faaliyetleri ve kullanıcı eylemleri hakkında veri toplayarak ve özel algoritmalar uygulayarak, kullanıcılara piyasadaki her dapp'in güvenilir analizini sağlar ve olağanüstü uygulamalar hakkında fikir edinmelerine yardımcı olur. Mağaza cüzdanı ve merkezi olmayan MIN aracı sayesinde kullanıcılar, her zincirdeki uygulamaları herhangi bir eşik olmadan kullanabilir ve her zincirde cüzdan araçlarının tekrar tekrar yüklenmesinden kurtulabilir. Aynı zamanda Dapp.com, geliştiriciler ve kullanıcılar için zincirler arası Dapp geliştirme araçlarını yayınlayacak.Geliştiriciler, Dapp'leri değiştirebilir veya genişletebilir ve bunları ihtiyaçlarına göre iş seçimlerine en uygun blok zincirine dağıtabilir. Merkezi olmayan teknoloji, içinde yaşadığımız dünyayı değiştirmek için sonsuz olanaklar sunar ve Dapp.com bu olasılıkları hayata geçirir.