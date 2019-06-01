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TürkçeUSD
DAPPT
DAPPT/USDT
0.00055530.00%
$0.00
24 sa En Yüksek
0.0005926
24 sa En Düşük
0.0005500
24 sa Hacim (DAPPT)
83.87M
24 sa Hacim (USDT)
49.22K
24 sa En Yüksek
0.0005926
24 sa En Düşük
0.0005500
24 sa Hacim (DAPPT)
83.87M
24 sa Hacim (USDT)
49.22K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
Temel
TradingView
Derinlik
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DAPPT
Dapp.com, herkesin tüm Dapp'leri keşfetmesini, analiz etmesini ve kullanmasını kolaylaştıran, veri analitiği odaklı merkezi olmayan bir uygulama mağazasıdır. Gelecekteki merkezi olmayan uygulamalar için birleşik bir portal olarak Dapp.com, bir dizi ürün modülü ve aracı aracılığıyla merkezi olmayan uygulamaları olgunluğa taşıyacaktır. Dapp.com, blok zincirindeki tüm işlem faaliyetleri ve kullanıcı eylemleri hakkında veri toplayarak ve özel algoritmalar uygulayarak, kullanıcılara piyasadaki her dapp'in güvenilir analizini sağlar ve olağanüstü uygulamalar hakkında fikir edinmelerine yardımcı olur. Mağaza cüzdanı ve merkezi olmayan MIN aracı sayesinde kullanıcılar, her zincirdeki uygulamaları herhangi bir eşik olmadan kullanabilir ve her zincirde cüzdan araçlarının tekrar tekrar yüklenmesinden kurtulabilir. Aynı zamanda Dapp.com, geliştiriciler ve kullanıcılar için zincirler arası Dapp geliştirme araçlarını yayınlayacak.Geliştiriciler, Dapp'leri değiştirebilir veya genişletebilir ve bunları ihtiyaçlarına göre iş seçimlerine en uygun blok zincirine dağıtabilir. Merkezi olmayan teknoloji, içinde yaşadığımız dünyayı değiştirmek için sonsuz olanaklar sunar ve Dapp.com bu olasılıkları hayata geçirir.
Genel Bakış
Kripto Adı
DAPPT
Çıkış Zamanı
2019-06
İlgili Bağlantılar
Çıkış Fiyatı
0.0044 USDT
Maksimum Arz
5,000,000,000
Emir Defteri
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(DAPPT)

(USDT)

0.0005553$0.00
Piyasa İşlemleri
Miktar(DAPPT)
Fiyat(USDT)
Miktar(DAPPT)
Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
ETF
Grid Alım Satım
Transfer
Alım birimi
USD
DAPPT Al
DAPPT Sat
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