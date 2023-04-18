CROWN, işi geliştirmek, CROWN Token sahiplerine ve topluluğa ek değer yaratmak için geleneksel fikri mülkiyetleri (IP'ler) blockchain teknolojisiyle birleştiren ilk küresel eğlence tokenidir. Token sahiplerimiz, ekosistemlerimizden ödüller, avantajlar ve ayrıcalıklar alırken, hızla büyüyen fikri mülkiyet sektörleri, NFT'ler ve Metaverse'lere maruz kalacaklardır. Milyonlarca dolarlık üretim şirketler, yıllarca fikri mülkiyet haklarına sahip bir birikim ve sektörün en iyileriyle derin ortaklıklar tarafından destekleniyoruz. Fikri mülkiyetin gücüne inanıyoruz. Bir hikayedeki IP'ler, oyun, çizgi roman, roman, ticari ürün, dizi, film ve NFT'ler gibi hızla büyüyen diğer sektörlere genişletilebilir.