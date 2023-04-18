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CROWN

CROWN/USDT
1.389--
$0.00
24 sa En Yüksek
1.389
24 sa En Düşük
1.384
24 sa Hacim (CROWN)
55.15K
24 sa Hacim (USDT)
85.85K
24 sa En Yüksek
1.389
24 sa En Düşük
1.384
24 sa Hacim (CROWN)
55.15K
24 sa Hacim (USDT)
85.85K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
CROWN
CROWN, işi geliştirmek, CROWN Token sahiplerine ve topluluğa ek değer yaratmak için geleneksel fikri mülkiyetleri (IP'ler) blockchain teknolojisiyle birleştiren ilk küresel eğlence tokenidir. Token sahiplerimiz, ekosistemlerimizden ödüller, avantajlar ve ayrıcalıklar alırken, hızla büyüyen fikri mülkiyet sektörleri, NFT'ler ve Metaverse'lere maruz kalacaklardır. Milyonlarca dolarlık üretim şirketler, yıllarca fikri mülkiyet haklarına sahip bir birikim ve sektörün en iyileriyle derin ortaklıklar tarafından destekleniyoruz. Fikri mülkiyetin gücüne inanıyoruz. Bir hikayedeki IP'ler, oyun, çizgi roman, roman, ticari ürün, dizi, film ve NFT'ler gibi hızla büyüyen diğer sektörlere genişletilebilir.
Genel Bakış
Kripto Adı
CROWN
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
140,000,000
Emir Defteri
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Fiyat(USDT)

(CROWN)

(USDT)

1.389$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
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Piyasa Yapıcı 0% / Piyasa Alıcı 0%
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