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Carry

CRE/USDT
0.003454--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.004490
24 sa En Düşük
0.001500
24 sa Hacim (CRE)
24.66M
24 sa Hacim (USDT)
92.63K
24 sa En Yüksek
0.004490
24 sa En Düşük
0.001500
24 sa Hacim (CRE)
24.66M
24 sa Hacim (USDT)
92.63K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
CRE
Carry, Web3 projesinin daha fazla kullanıcı edinmesine yardımcı olan ve aynı zamanda kullanıcıların görevleri tamamlayarak daha fazla ödül almalarına yardımcı olan bir Web3 yerel reklamcılık platformudur. Kullanıcıları ve projeleri birbirine bağlayan bir köprü olan Carry, yalnızca bir görev bırakma aracı değil, aynı zamanda Web2 kullanımları da dahil olmak üzere tüm web üzerinden kullanıcıların Web3 dünyasına girmeleri için bir trafik girişidir: Kullanıcılar platformdan farklı proje etkinliklerini öğrenmeye başlar ve farklı etkileşimli davranışların kaydını bırakır.
Genel Bakış
Kripto Adı
CRE
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
10,000,000,000
Emir Defteri
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Fiyat(USDT)

(CRE)

(USDT)

0.003454$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
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Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
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