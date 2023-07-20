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AIGPT
CRB/USDT
0.06810
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.10030
24 sa En Düşük
0.06505
24 sa Hacim (CRB)
4.03M
24 sa Hacim (USDT)
335.41K
24 sa En Yüksek
0.10030
24 sa En Düşük
0.06505
24 sa Hacim (CRB)
4.03M
24 sa Hacim (USDT)
335.41K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
CRB
AIGPT, Arbitrum ağında konuşlandırılmış bir yapay zeka altyapısı ve ekosistemidir.
Genel Bakış
Kripto Adı
CRB
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
80,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Fiyat(USDT)
(CRB)
(USDT)
0.06810
≈
$
0.00
Piyasa İşlemleri
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Fiyat()
Miktar
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Tarih
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Spot
5X-X Vadeli İşlemler
Piyasa Yapıcı
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Öne Çıkan
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