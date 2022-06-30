Wyndblast, Avalanche blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir oyna ve kazan çok oyunculu kooperatif oyunudur. Oyun, oyuncuların Wynds'in (ejderhalar) kontrolünü ele geçirebilecekleri, Riders toplayabilecekleri, ekipman üretebilecekleri, düşmanlarla savaşabilecekleri (PVE) ve birbirleriyle rekabet edebilecekleri (PVP) mistik bir toprak olan Chronica Sola Verse'de geçmektedir. Wynds, Riders ve ekipmanlar, oyuncuların sahip olduğu NFT varlıklarıdır. Chronica Sola Verse'i, yeni oyunların, genişletmelerin ve projelerin yan yana inşa edilmesine olanak tanıyan, sürekli büyüyen bir metaverse olarak konumlandırdık. Her yeni oyun aynı NFT varlıklarını ve yerel CHRO jetonunu kullanacak - Wyndblast piyasaya sürülen ilk oyun olacak.