Calo Metaverse, bilim kurgu unsurlarına sahip blok zinciri tabanlı bir yaşam tarzı uygulamasıdır. Yürüme, koşma ve antrenman gibi hareketli aktiviteler, kullanıcıların gelirini artırabilir. Calo Metaverse'e girdikten sonra oyuncular sanal yarışmalarda yarışmak için SNEAKER giyecekler. Koşu ve yürüyüşle başlayarak, oyuncular zorlukları tamamlayacak ve uygulamanın sonraki etkinliklerinde yer almaya devam etmek için FIT Jetonları kazanacaklar. Oyuncular, uygulamanın pazarında SNEAKER'larını takas etme ve yükseltme seçeneğine sahiptir.