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Kripto Adı
BTC
Arz Tarihi
2008-11-01 00:00:00
Arz Fiyatı
0.0025 USDT
Maksimum Arz
21,000,000
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Piyasa İşlemleri
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