Blockchain Monster Hunt (BCMH), tamamen blok zincirinin üzerinde çalışan dünyanın ilk çoklu zincir oyunudur. Pokémon-GO oyunundan esinlenen BCMH, oyuncuların canavar yakalamaları ve savaşmaları için blok zincirindeki yepyeni yerleri sürekli olarak keşfetmelerini sağlar. Blok zincirindeki her blok, sınırlı sayıda canavarın (aynı dna genine ve nadirliğine sahip) bulunabildiği benzersiz bir dijital alandır. Oyuncular ve koleksiyoncular bu benzersiz canavarları yakalamak için mücadele ederler ve para kazanma şansı elde ederler.