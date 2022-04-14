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Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

BANANAGUN/USDT

Banana Gun
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24 sa En Yüksek
0.000
24 sa En Düşük
0.000
24 sa Hacim (BANANAGUN)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
24 sa En Yüksek
0.000
24 sa En Düşük
0.000
24 sa Hacim (BANANAGUN)
0.00
24 sa Hacim (USDT)
0.00
Mum Grafiği
Bilgiler
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Derinlik
BANANAGUN
Genel Bakış
Kripto Adı
BANANAGUN
Arz Tarihi
--
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
10,000,000
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Emir Defteri
Emir Defteri
0.001

Fiyat(
USDT
)

(
BANANAGUN
)

(
USDT
)

0.000<$0.01
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Miktar(BANANAGUN)
Fiyat(USDT)
Miktar(BANANAGUN)
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5X-X Vadeli İşlemler
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