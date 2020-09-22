AVAX 3x long (AVAX3L), AVAX'ın günlük kârının 3 katının elde edildiği bir üründür. Kullanıcılar, emir vermeden önce ürünün fiili net değeri ve son fiyatına dikkat etmelidir. Genellikle her 24 saatte bir kaldıraçlı ETF ürünlerine ait yatırım portföylerini yeniden dengeleriz. Keskin bir dalgalanma yaşandığında ve dayanak varlıkta yaşanan dalgalanma yeniden dengeleme noktasına (başlangıçta 3x short ve 3x long kaldıraç için eşiği %15 olarak ayarladık. Gelecekte farklı kaldıraçlar açılması durumunda, eşik değiştirilebilecektir.) kıyasla belirlenen eşiği aştığında, yatırım portföyünün risklerini yönetmek maksadıyla geçici yeniden dengeleme yaparız. Her hissesinin net değeri 0,1 USDT'den düşük olan Kaldıraçlı ETF varlıkları birleştirilecektir. Birleştirmeden sonra kullanıcının toplam varlığı aynı kalacaktır. Emri farklı yönde vermeniz durumunda, aşırı piyasa koşullarında fiyatların sıfıra yaklaşma riski vardır. Bu ürün, yüksek riskli türev ürün kategorisindedir. Lütfen yatırım riskleri konusunda dikkatli olun.