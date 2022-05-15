Artube projesi, çeşitli tarzlardaki webtoon içeriğinin keyfini çıkarabileceğiniz blok zinciri tabanlı bir dijital medya platformudur. Artube projesi, okuyucu ve yazar fark etmeksizin herkesin webtoon'ları özgürce yayınlayabileceği açık bir webtoon platformunu temsil eder. NFT piyasası aracılığıyla, nihayetinde katılımcı çeviri, güncellenen teşvik sistemi, herkesin yazar olma hayalini gerçekleştirebildiği ve yazarların çeşitli kazançlar elde ederek içerik üretimine odaklanabildiği bir ortam sağlamayı amaçlar.