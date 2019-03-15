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Derinlik
ATOM
Genel Bakış
Kripto Adı
ATOM
Arz Tarihi
2019-03-15 00:00:00
Arz Fiyatı
0.1 USDT
Maksimum Arz
236,000,000
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Piyasa İşlemleri
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