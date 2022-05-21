ANIVERSE, kullanıcıların PFP NFT, Video, oyun, alışveriş, DeFi, DAO gibi çeşitli içeriklerden faydalanmasını, deneyimlemesini ve aynı zamanda ANIVERSE metaverse ekosistemindeki deneyimlerinden ödüller kazanmasını sağlayan bir "E2E Metaverse Platformu"dur. Kullanıcıların katılımından elde edilen çeşitli veriler aracılığıyla ANIVERSE, kullanıcılara sürekli olarak yüksek kaliteli içerikler sunarak ekosistemimizi genişletir. ANIVERSE metaverse, kullanıcılara katılımlarından elde edebildikleri ödüller sağlayacaktır.