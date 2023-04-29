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AICODE

AICODE/USDT
66.42--
$0.00
24 sa En Yüksek
74.00
24 sa En Düşük
65.00
24 sa Hacim (AICODE)
50.46K
24 sa Hacim (USDT)
3.68M
Geri Sayım
00:00:00:00
24 sa En Yüksek
74.00
24 sa En Düşük
65.00
24 sa Hacim (AICODE)
50.46K
24 sa Hacim (USDT)
3.68M
Geri Sayım
00:00:00:00
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Derinlik
AICODE
AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.
Genel Bakış
Kripto Adı
AICODE
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
21,000,000
Emir Defteri
0.01
0.01
0.1
1
10

Fiyat(USDT)

(AICODE)

(USDT)

66.42$0.00
Piyasa İşlemleri
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5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
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Piyasa Yapıcı 0% / Piyasa Alıcı 0%
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