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Delysium

AGI/USDT
0.08967--
$0.00
24 sa En Yüksek
0.11867
24 sa En Düşük
0.08078
24 sa Hacim (AGI)
2.89M
24 sa Hacim (USDT)
285.61K
24 sa En Yüksek
0.11867
24 sa En Düşük
0.08078
24 sa Hacim (AGI)
2.89M
24 sa Hacim (USDT)
285.61K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
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Derinlik
AGI
Delysium'un amacı, blok zincirinde 1 milyar bireyin ve 100 milyar Yapay Zeka Sanal Varlığın bir arada var olduğu sanal bir dünya inşa etmektir. Bu sanal varlıklar, yalnızca kendimizin dijital versiyonlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda oyunlar, topluluklar ve medya platformları dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda seyahat edebilen yoldaşlar ve Oyuncu Olmayan Karakterler (NPC'ler) ile de sınırlı. Merkeziyetsiz oyun yayınlama yapısıyla desteklenen ilk AAA kalitesinde oynanabilir oyun, şimdiden Epic Games mağazasında listelendi.
Genel Bakış
Kripto Adı
AGI
Arz Tarihi
--
İlgili Bağlantılar
Arz Fiyatı
--
Maksimum Arz
3,000,000,000
Emir Defteri
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Fiyat(USDT)

(AGI)

(USDT)

0.08967$0.00
Piyasa İşlemleri
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