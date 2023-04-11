Delysium'un amacı, blok zincirinde 1 milyar bireyin ve 100 milyar Yapay Zeka Sanal Varlığın bir arada var olduğu sanal bir dünya inşa etmektir. Bu sanal varlıklar, yalnızca kendimizin dijital versiyonlarıyla sınırlı değil, aynı zamanda oyunlar, topluluklar ve medya platformları dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda seyahat edebilen yoldaşlar ve Oyuncu Olmayan Karakterler (NPC'ler) ile de sınırlı. Merkeziyetsiz oyun yayınlama yapısıyla desteklenen ilk AAA kalitesinde oynanabilir oyun, şimdiden Epic Games mağazasında listelendi.