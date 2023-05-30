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A3S Protocol
AA/USDT
0.3297
--
$
0.00
24 sa En Yüksek
0.6900
24 sa En Düşük
0.0200
24 sa Hacim (AA)
950.29K
24 sa Hacim (USDT)
365.19K
24 sa En Yüksek
0.6900
24 sa En Düşük
0.0200
24 sa Hacim (AA)
950.29K
24 sa Hacim (USDT)
365.19K
Mum Grafiği
Token Bilgisi
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Temel
TradingView
Derinlik
AA
A3S Protokolü, adreslerin güvenli bir şekilde alınıp satılmasını, kiralanmasını ve emanet edilmesini sağlayan yeni nesil adres standartlarını oluşturmaya yönelik çok zincirli bir protokoldür.
Genel Bakış
Kripto Adı
AA
Arz Tarihi
İlgili Bağlantılar
White Paper
Resmi Web Sitesi
Blok Gezgini
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
1000000000
Emir Defteri
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Fiyat(USDT)
(AA)
(USDT)
0.3297
≈
$
0.00
Piyasa İşlemleri
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Spot
5X-X Vadeli İşlemler
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5X-X Vadeli İşlemler
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Piyasa Yapıcı 0.00% / Piyasa Alıcı 0.00%
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