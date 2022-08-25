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Alım Satım Madenciliği
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Alım Satım Madenciliği Nedir?

Alım Satım Madenciliği, MEXC kullanıcılarına özel hazırlanan bir avantajdır. Kullanıcılar, seçili tokenlerde alım satım yapabilecek ve işlemlerine karşılık gelen ödül havuzunu paylaşacaktır. Ne kadar çok alım satım satım yaparsanız, aldığınız ödüller o kadar fazla olacaktır.

Ödül Paylaşım Kuralları: Toplam Ödül Havuzu Tutarı x Bireysel İşlem Hacmi / Katılımcıların Toplam İşlem Hacmi

Hatırlatma

a. Yalnızca KYC doğrulamasını tamamlayan ana hesaplar etkinliğe katılabilecektir. Alt hesaplar etkinliğe katılamaz.

b. Piyasa yapıcılar, API yatırımcıları ve kurumsal kullanıcılar bu etkinliğe katılamaz.

c. Kullanıcılar, birden fazla etkinliğe katılabilir ve ödüller kullanıcıların işlem hacmi oranına göre her etkinlik için ayrı olarak hesaplanır.

d. Etkinliğin hüküm ve koşullarının nihai yorumlanması hakkı resmi olarak MEXC'ye aittir. MEXC, dolandırıcılık şüphesiyle kazanan sonuçlarını iptal etme ve ödüllerine el koyma hakkını saklı tutar.

e. Kullanıcıların günlük işlem miktarı, tahmini ödül miktarı ve toplam ödül miktarı gibi veriler 1 dakikada bir güncellenecektir.

f. Tahmini ödül miktarı, yalnızca günlük tahmine bağlı olacaktır. Etkinlik için minimum işlem ücreti bulunmaktadır. Bu yüzden, lütfen fiili dağıtılan ödül miktarını dikkate alınız.

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