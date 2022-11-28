Güncelleme: 2022-11-28 18:02:01
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MEXC hesabınız, kripto almanın en kolay yoludur. Yine de, META OCTAGON (MOTG) alabilmeniz için öncelikle hesap açmalı ve ardından KYC sürecini (Kimlik doğrulaması) tamamlamalısınız.
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İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile META OCTAGON (MOTG) satın alabilirsiniz.
Yeni kullanıcıysanız, bu yöntem (MOTG)META OCTAGON satın almanın en kolay yoludur. MEXC, Visa ve MasterCard desteği sunar.
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MOTG benzeri kripto paraları hızlı ve güvenli bir şekilde satın alın. MEXC’de, kredi kartıyla, uluslararası banka transferi (SWIFT), P2P alım satım ve üçüncü taraf ödemeleriyle (Simplex, Banxa, Mercuryo) kripto satın alabilir ve çeşitli kripto paralarla piyasalar arası al-sat yapabilirsiniz. Bu işlemler, spot, vadeli işlemler benzeri türev işlemleri, sürekli swapları ve opsiyonları içerir.