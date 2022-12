Kripto satın almayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Nasıl kripto satın alacağınızdan emin değil misiniz? Hiç endişelenmeyin! MEXC, çok çeşitli kripto satın alma yöntemleri sunar. MEXC'nin kullanılabilir olduğu her yerden kolaylıkla, düşük işlem ücretleriyle ve en güvenli şekilde ETC 3X Long (ETC3L) satın alabilirsiniz. MEXC Borsasında ve MEXC Uygulamasında ETC 3X Long (ETC3L) nasıl satın alabileceğinizi şimdi öğrenin.

1 Web sitesi ya da uygulama üzerinden MEXC Kripto Borsasında ücretsiz hesap açarak ETC 3X Long Coini satın alın. MEXC hesabınız, kripto almanın en kolay yoludur. Yine de, ETC 3X Long (ETC3L) alabilmeniz için öncelikle hesap açmalı ve ardından KYC sürecini (Kimlik doğrulaması) tamamlamalısınız. MEXC Uygulamasıyla Kaydolun

E-posta adresinizi kullanarak MEXC web sitesinden kaydolun

Cep telefonu numaranızı kullanarak MEXC web sitesinden kaydolun

2 ETC 3X Long (ETC3L) kripto tokenlerini almak istediğiniz yöntemi seçin MEXC web sitesi uzantı çubuğunun sol üst tarafındaki bağlantılardan “Kripto Al” seçeneğini tıklayın. Bu bölümde, bölgenizdeki kullanılabilir yöntemleri görebilirsiniz. İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile ETC 3X Long (ETC3L) satın alabilirsiniz. A. Banka/Kredi Kartıyla Satın Al Yeni kullanıcıysanız, bu yöntem (ETC3L)ETC 3X Long satın almanın en kolay yoludur. MEXC, Visa ve MasterCard desteği sunar. B. P2P/OTC Alım Satım MEXC eşler arası hizmetinden faydalanarak doğrudan diğer kullanıcılardan ETC 3X Long (ETC3L) satın alabilirsiniz. Size dünya çapında desteklenen üst düzey kalite sunarız. MEXC emanet yöntemiyle, tüm emirler ve işlemler koruma altındadır. C. Uluslararası Banka Transferi SWIFT, Wire, PIX ve ACH ile işlem ücreti ödemeden anında USD yatırın ve spot işlem yaparak ETC 3X Long satın alın. D. Üçüncü Taraf Ödemesi MEXC, Simplex, Banxa ve Mercuryo gibi çeşitli ödeme hizmetleri sağlamaktadır. ETC 3X Long satın almanız için en iyi spot alım satım fırsatlarını kullanımınıza sunuyoruz.