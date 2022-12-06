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AnkrNetwork (ANKR)AnkrNetwork (ANKR)
AnkrNetwork ANKR Satın Alma Rehberi

AnkrNetwork ANKR Satın Alma Rehberi

Güncelleme: 2022-12-06 14:25:13

Kripto satın almayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Nasıl kripto satın alacağınızdan emin değil misiniz? Hiç endişelenmeyin! MEXC, çok çeşitli kripto satın alma yöntemleri sunar. MEXC'nin kullanılabilir olduğu her yerden kolaylıkla, düşük işlem ücretleriyle ve en güvenli şekilde AnkrNetwork (ANKR) satın alabilirsiniz. MEXC Borsasında ve MEXC Uygulamasında AnkrNetwork (ANKR) nasıl satın alabileceğinizi şimdi öğrenin.

1

Web sitesi ya da uygulama üzerinden MEXC Kripto Borsasında ücretsiz hesap açarak AnkrNetwork Coini satın alın.

MEXC hesabınız, kripto almanın en kolay yoludur. Yine de, AnkrNetwork (ANKR) alabilmeniz için öncelikle hesap açmalı ve ardından KYC sürecini (Kimlik doğrulaması) tamamlamalısınız.

2

AnkrNetwork (ANKR) kripto tokenlerini almak istediğiniz yöntemi seçin

MEXC web sitesi uzantı çubuğunun sol üst tarafındaki bağlantılardan “Kripto Al” seçeneğini tıklayın. Bu bölümde, bölgenizdeki kullanılabilir yöntemleri görebilirsiniz.

İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) satın alabilirsiniz.

İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile AnkrNetwork (ANKR) satın alabilirsiniz.

A.Banka/Kredi Kartıyla Satın Al

Yeni kullanıcıysanız, bu yöntem (ANKR)AnkrNetwork satın almanın en kolay yoludur. MEXC, Visa ve MasterCard desteği sunar.

B.P2P/OTC Alım Satım

MEXC eşler arası hizmetinden faydalanarak doğrudan diğer kullanıcılardan AnkrNetwork (ANKR) satın alabilirsiniz. Size dünya çapında desteklenen üst düzey kalite sunarız. MEXC emanet yöntemiyle, tüm emirler ve işlemler koruma altındadır.

C.Uluslararası Banka Transferi

SWIFT, Wire, PIX ve ACH ile işlem ücreti ödemeden anında USD yatırın ve spot işlem yaparak AnkrNetwork satın alın.

D.Üçüncü Taraf Ödemesi

MEXC, Simplex, Banxa ve Mercuryo gibi çeşitli ödeme hizmetleri sağlamaktadır. AnkrNetwork satın almanız için en iyi spot alım satım fırsatlarını kullanımınıza sunuyoruz.

3

MEXC’de AnkrNetwork (ANKR) varlıklarınızı saklayın ya da kullanın

Artık kriptolarınızı aldığınıza göre, MEXC hesap cüzdanınızda varlıklarınızı tutabilir ya da blok zinciri transferiyle farklı bir yere gönderebilirsiniz. Ayrıca, diğer kriptolarla işlem yapabilir ya da MEXC Kazan Ürünlerine (MX DeFi, Staking, Kickstarter) katılım sağlayarak düzenli gelir elde edebilirsiniz.

İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) satın alabilirsiniz.

Coin fiyatlarına göz gezdirmek isterseniz, spot piyasalarını ziyaret edebilir ve favori işlem çiftlerinizi yer imlerine ekleyebilirsiniz.

AnkrNetwork (ANKR) bilgileriAnkrNetwork (ANKR) bilgileri

0.0214832$ USD

AnkrNetwork benzeri kripto paraları hızlı ve güvenli bir şekilde satın alın. MEXC’de, kredi kartıyla ya da diğer ödeme yöntemleriyle kripto para satın alabilir ve çeşitli kripto paralarla piyasalar arası al-sat yapabilirsiniz. Bu işlemler, spot, vadeli işlemler benzeri türev işlemleri, sürekli swapları ve opsiyonları içerir.

MEXC: AnkrNetwork (ANKR) al-sat yapmak için en uygun yer

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ANKR benzeri kripto paraları hızlı ve güvenli bir şekilde satın alın. MEXC’de, kredi kartıyla, uluslararası banka transferi (SWIFT), P2P alım satım ve üçüncü taraf ödemeleriyle (Simplex, Banxa, Mercuryo) kripto satın alabilir ve çeşitli kripto paralarla piyasalar arası al-sat yapabilirsiniz. Bu işlemler, spot, vadeli işlemler benzeri türev işlemleri, sürekli swapları ve opsiyonları içerir.

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