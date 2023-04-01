Kripto satın almayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Nasıl kripto satın alacağınızdan emin değil misiniz? Hiç endişelenmeyin! MEXC, çok çeşitli kripto satın alma yöntemleri sunar. MEXC'nin kullanılabilir olduğu her yerden kolaylıkla, düşük işlem ücretleriyle ve en güvenli şekilde AICON (AICO) satın alabilirsiniz. MEXC Borsasında ve MEXC Uygulamasında AICON (AICO) nasıl satın alabileceğinizi şimdi öğrenin. 1 Web sitesi ya da uygulama üzerinden MEXC Kripto Borsasında ücretsiz hesap açarak AICON Coini satın alın. MEXC hesabınız, kripto almanın en kolay yoludur. Yine de, AICON (AICO) alabilmeniz için öncelikle hesap açmalı ve ardından KYC sürecini (Kimlik doğrulaması) tamamlamalısınız. MEXC Uygulamasıyla Kaydolun

E-posta adresinizi kullanarak MEXC web sitesinden kaydolun

Cep telefonu numaranızı kullanarak MEXC web sitesinden kaydolun 2 AICON (AICO) kripto tokenlerini almak istediğiniz yöntemi seçin MEXC web sitesi uzantı çubuğunun sol üst tarafındaki bağlantılardan “Kripto Al” seçeneğini tıklayın. Bu bölümde, bölgenizdeki kullanılabilir yöntemleri görebilirsiniz. İşlemlerinizin daha sağlıklı gerçekleşmesi için, öncelikle USDT benzeri stabil coin satın almayı değerlendirebilirsiniz. Ardından, spot piyasada stabil coin ile AICON (AICO) satın alabilirsiniz. A. Banka/Kredi Kartıyla Satın Al Yeni kullanıcıysanız, bu yöntem (AICO)AICON satın almanın en kolay yoludur. MEXC, Visa ve MasterCard desteği sunar. B. P2P/OTC Alım Satım MEXC eşler arası hizmetinden faydalanarak doğrudan diğer kullanıcılardan AICON (AICO) satın alabilirsiniz. Size dünya çapında desteklenen üst düzey kalite sunarız. MEXC emanet yöntemiyle, tüm emirler ve işlemler koruma altındadır. C. Uluslararası Banka Transferi SEPA ve FPS ile işlem ücreti ödemeden anında USD yatırın ve spot işlem yaparak AICON satın alın. D. Üçüncü Taraf Ödemesi MEXC, Simplex, Banxa ve Mercuryo gibi çeşitli ödeme hizmetleri sağlamaktadır. AICON satın almanız için en iyi spot alım satım fırsatlarını kullanımınıza sunuyoruz. 3 MEXC’de AICON (AICO) varlıklarınızı saklayın ya da kullanın Artık kriptolarınızı aldığınıza göre, MEXC hesap cüzdanınızda varlıklarınızı tutabilir ya da blok zinciri transferiyle farklı bir yere gönderebilirsiniz. Ayrıca, diğer kriptolarla işlem yapabilir ya da MEXC Kazan Ürünlerine (MX DeFi, Birikim, Kickstarter) katılım sağlayarak düzenli gelir elde edebilirsiniz. Coin fiyatlarına göz gezdirmek isterseniz, spot piyasalarını ziyaret edebilir ve favori işlem çiftlerinizi yer imlerine ekleyebilirsiniz. 4 MEXC’de AICON (AICO) alım satımı yapın MEXC'de AICON gibi kripto paraların alım satımı oldukça kolay ve sezgiseldir. Platformumuz, milyonlarca kripto kullanıcısının güvenini kazandı. Kripto alım satımı yapmak için yalnızca birkaç adımı tamamlamanız gerekir.AICO alım satımı yapmayı öğrenmek için kapsamlı video eğitimimizi izleyebilirsiniz.

AICON (AICO) bilgileri --$ USD AICON benzeri kripto paraları hızlı ve güvenli bir şekilde satın alın. MEXC’de, kredi kartıyla ya da diğer ödeme yöntemleriyle kripto para satın alabilir ve çeşitli kripto paralarla piyasalar arası al-sat yapabilirsiniz. Bu işlemler, spot, vadeli işlemler benzeri türev işlemleri, sürekli swapları ve opsiyonları içerir.

MEXC: AICON (AICO) al-sat yapmak için en uygun yer HER YERDE KULLANILABİLİR Web ve Mobil Tarayıcı sürümlerine ek olarak MEXC Resmi iOS ve Android uygulamaları kullanımda! GÜVENLİ VE EMNİYETLİ PLATFORM Sektör lideri güvenlik ve finansal istikrar çözümlerimiz, kimliğinizi ve fonlarınızı güvenle korur. HIZLI KRİPTO LİSTELEMELERİ Yeni ve yüksek kaliteli kripto projelerini, yüksek likiditeyle başlatıyoruz. ÇOK SAYIDA KRİPTO Birinci sınıf borsalar arasında listelenen kripto sayısı sıralamasında en üst sıralarda yer alıyoruz.

Vadeli ve Marjin AICON Alım Satım Yapmanın Çeşitli Yöntemleri MEXC'de hesap açtıktan ve ilk defa USDT veya AICO tokenlerini başarıyla satın aldıktan sonra, daha yüksek getiri elde etmek için AICON vadeli işlemleri gibi türev işlemler yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, marjin alım satım yapabilirsiniz. Vadeli Alım Satım Yapın

Türev işlemlerde alım satıma kolayca nasıl başlanır? Türev işlemlere nasıl başlayacağınızdan emin değil misiniz? MEXC Learn, kolayca vadeli alım satım yapabilmeniz için adım adım eğitici içerik sağlar. MEXC Learn

Bilgiler AICO benzeri kripto paraları hızlı ve güvenli bir şekilde satın alın. MEXC’de, kredi kartıyla, uluslararası banka transferi (SWIFT), P2P alım satım ve üçüncü taraf ödemeleriyle (Simplex, Banxa, Mercuryo) kripto satın alabilir ve çeşitli kripto paralarla piyasalar arası al-sat yapabilirsiniz. Bu işlemler, spot, vadeli işlemler benzeri türev işlemleri, sürekli swapları ve opsiyonları içerir.