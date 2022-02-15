Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ETH 2.0 nedir? ETH, gelişim sürecinde "Frontier", "Homestead", "Metropolis" ve "Serenity" olarak adlandırılan dört aşamaya ayrılmıştır. İlk üç aşama ETH 1.0 dönemine aittir, dördüncü aşama olan "Serenity" bir yükseltme setidir ve ETH 2.0 olarak adlandırılır. ETH 1.0'da PoW (İş Kanıtı) protokolü kullanılırken, ETH 2.0 ile birlikte bu protokol PoS'a (Hisse Kanıtı) yükseltilecektir.

ETH 2.0 yükseltmesi neden gereklidir? 1. Yüksek Ölçeklenebilirlik ETH 1.0, saniyede yalnızca yaklaşık 15 işlemi desteklemektedir. ETH 2.0'a yükseltme yapıldığında, teorik olarak ağın saniyede binlerce hatta on binlerce işlemi tamamlamasına izin veren 64 (muhtemelen gelecekte daha fazla) yeni zincir olacak. Böylece ETH 2.0, ana ağdaki aşırı merkezileştirilmiş bilgi işlem gücü sorununu çözerek ölçeklenebilirliği iyileştirecektir.

2. Çevresel sürdürülebilirlik Şu anda ETH, siber güvenliğini sağlamak için hala ana akım PoW (İş Kanıtı) mutabakatı protokolünü kullanıyor. PoW modelinin güvenliği sağlamada ve merkeziyetsizlik düzeyinde belirli avantajları olmasına rağmen, siber güvenliği sağlamaya yönelik düğümler oldukça pahalıdır. Yalnızca bir düğüm, doğru hash değerini bulur ve sonunda kayıt defteri haklarını, ödüllerini alır. Buna rağmen, dünya üzerindeki diğer tüm katılımcı düğümler çok fazla bilgi işlem gücü tüketir. Bu model sadece verimsiz değil, aynı zamanda çevresel kaynakları israf etmektedir. PoS (Hisse Kanıtı) mutabakatı protokolüne yükseltildikten sonra, ETH artık ağı korumak ve çalıştırmak için büyük miktarda bilgi işlem gücüne ve elektriğe ihtiyaç duymayacak, bunun yerine zincir üzerinde bloklar ve anlaşmalar oluşturmak için coin stake etme yöntemini kullanacaktır.

ETH 2.0 Gelişim Yol Haritası ETH 2.0, ETH 1.0 gibi birkaç aşamaya bölünecektir. İlk üç aşama: Aşama 0, Aşama 1 ve Aşama 2 en önemli aşamalardır.

Aşama 0: İşaret (Beacon) Zinciri Aşama 0'da İşaret Zinciri, ETH 2.0 ağına tanıtılacaktır. İşaret Zinciri, doğrulayıcıların ağı çalıştırmak ve sürdürmek için stake sistemine katılmalarına izin veren yepyeni bir blokzincirdir. ETH 2.0 ekosisteminin komuta ve kontrol merkezidir. Bu aşamadaki ETH 2.0 ağı, akıllı sözleşmeyi, varlık aktarımını ve diğer işlevleri desteklememektedir, yalnızca doğrulama prosedürlerinin işleyişini desteklemektedir, bu yüzden kullanıcılar bu aşamada varlıklarını borsaya aktaramayacaklardır.

Aşama 1: Parça Zincirleri (Shard Chains) Aşama 1'in amacı esas olarak parça zincirlerinin entegrasyonudur. Bu aşamada, ETH 1.0 ile ETH 2.0 birleştirilir. Parça zincirleri, ağın yükünü 64 yeni zincire yayan ve paralel çalışma için veri işleme görevlerini birçok düğüme dağıtan ETH ağının bir kapasite genişletme mekanizmasıdır. Her bir parça zinciri, ETH ağının sıkışık ana yolundaki yönlendirme şeridi gibidir, ağ işleme kapasitesini önemli ölçüde geliştirir ve daha yüksek verimlilik sağlar. Teknik yol haritasını görüntüleyin.

Aşama 2: Uygulama Başlangıcı Şu anda, Aşama 2'nin tanımı ve işlevi hala gözden geçirilmektedir, halihazırda bilinenler şunlardır: Parça zincirlerinin işlevselliği, Aşama 2'de tamamen geliştirilecek ve her parça, eWASM'ye (ETH WASM) dayalı olarak bir sanal makineyi (EVM) yönetir. Akıllı sözleşmelerle uyumlu olup transferleri, para çekmeyi, parçalar arası transferleri ve diğer işlevleri destekler. Bu aşamada ETH 1.0 ile ETH 2.0 birleşmesini tamamlayacak ve PoW (İş Kanıtı) mekanizmasının kullanımına tamamen son verecektir.

Görsel Kaynak: https: //eth2.ethereum.cn/

eWASM (ETH WASM), Ethereum Sanal Makinesi'nin (EVM) neden olduğu tıkanıklık sorununa ETH 2.0 olarak çözümüdür. Ethereum sanal makinesi, ETH ağının iç durumundan ve tüm hesaplamalarından sorumludur ve görevlerin yerine getirilme hızı, genel ağın kullanılabilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. EWASM, Google, Microsoft, Apple vb. gibi şirketlerdeki üst düzey mühendisler tarafından geliştirilen, W3C topluluk grubunun açık standart bir talimat setidir. Ağ işleme hızını ve verimini artırarak güvenliği ve kullanılabilirliği iyileştirebilir.