Zivoe Vault (ZVLT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:47:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Zivoe Vault (ZVLT) คือ $1.042 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZVLT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZVLT คือ $ 1.046 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.028

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZVLT มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Zivoe Vault (ZVLT) ข้อมูลการตลาด

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

6.04M
6.04M 6.04M

6,042,535.78464959
6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zivoe Vault คือ $ 6.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZVLT คือ 6.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 6042535.78464959 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.30M

ประวัติราคา Zivoe Vault (ZVLT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Zivoe Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zivoe Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zivoe Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zivoe Vault เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Zivoe Vault (USD)

Zivoe Vault (ZVLT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Zivoe Vault (ZVLT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Zivoe Vault

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Zivoe Vault ตอนนี้!

ZVLT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Zivoe Vault (ZVLT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Zivoe Vault (ZVLT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZVLTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zivoe Vault (ZVLT)

วันนี้ Zivoe Vault (ZVLT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZVLT เป็นUSD คือ 1.042 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZVLT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZVLT เป็น USD คือ $ 1.042 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Zivoe Vault คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZVLT คือ $ 6.30M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZVLT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZVLT คือ 6.04M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZVLT คือเท่าใด?
ZVLT ถึงราคา ATH ที่ 1.046 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZVLT คือเท่าไร?
ZVLT ถึงราคา ATL ที่ 1.028 USD
ปริมาณการเทรดของ ZVLT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZVLT คือ -- USD
ปีนี้ ZVLT จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZVLT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZVLT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
