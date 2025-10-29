ราคาปัจจุบัน Zencore AI วันนี้ คือ 0.00568158 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZCORE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZCORE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Zencore AI วันนี้ คือ 0.00568158 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZCORE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZCORE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZCORE

ข้อมูลราคา ZCORE

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZCORE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZCORE

โทเคโนมิกส์ ZCORE

การคาดการณ์ราคา ZCORE

ราคาปัจจุบัน 1 ZCORE เป็น USD

$0.00568158
$0.00568158$0.00568158
-3.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Zencore AI (ZCORE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:15:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Zencore AI (ZCORE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00564911
$ 0.00564911$ 0.00564911
ต่ำสุด 24h
$ 0.00592636
$ 0.00592636$ 0.00592636
สูงสุด 24h

$ 0.00564911
$ 0.00564911$ 0.00564911

$ 0.00592636
$ 0.00592636$ 0.00592636

$ 0.109964
$ 0.109964$ 0.109964

$ 0.0053254
$ 0.0053254$ 0.0053254

+0.30%

-3.23%

+2.37%

+2.37%

ราคาเรียลไทม์ Zencore AI (ZCORE) คือ $0.00568158 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZCORE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00564911 และราคาสูงสุด $ 0.00592636 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZCORE คือ $ 0.109964 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0053254

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZCORE มีการเปลี่ยนแปลง +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.23% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.37% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Zencore AI (ZCORE) ข้อมูลการตลาด

$ 5.68K
$ 5.68K$ 5.68K

--
----

$ 5.68K
$ 5.68K$ 5.68K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zencore AI คือ $ 5.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ZCORE คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.68K

ประวัติราคา Zencore AI (ZCORE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Zencore AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000190021724847479
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zencore AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000107893
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zencore AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zencore AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000190021724847479-3.23%
30 วัน$ +0.0000107893+0.19%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Zencore AI (ZCORE)

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Zencore AI (USD)

Zencore AI (ZCORE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Zencore AI (ZCORE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Zencore AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Zencore AI ตอนนี้!

ZCORE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Zencore AI (ZCORE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Zencore AI (ZCORE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZCOREโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zencore AI (ZCORE)

วันนี้ Zencore AI (ZCORE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZCORE เป็นUSD คือ 0.00568158 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZCORE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZCORE เป็น USD คือ $ 0.00568158 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Zencore AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZCORE คือ $ 5.68K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZCORE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZCORE คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZCORE คือเท่าใด?
ZCORE ถึงราคา ATH ที่ 0.109964 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZCORE คือเท่าไร?
ZCORE ถึงราคา ATL ที่ 0.0053254 USD
ปริมาณการเทรดของ ZCORE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZCORE คือ -- USD
ปีนี้ ZCORE จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZCORE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZCORE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:15:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zencore AI (ZCORE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

