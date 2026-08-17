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ราคาปัจจุบัน Yuki Grok Companion วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด YUKI เท่ากับ 17,396 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Yuki Grok Companion วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด YUKI เท่ากับ 17,396 USD ติดตามการอัปเดตราคา YUKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Yuki Grok Companion ราคา (YUKI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YUKI เป็น USD

$0.00001739
$0.00001739$0.00001739
+15.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Yuki Grok Companion (YUKI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:42:12 (UTC+8)

ราคา Yuki Grok Companion วันนี้

ราคาปัจจุบัน Yuki Grok Companion (YUKI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 15.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YUKI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ YUKI.

Yuki Grok Companion มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,396.0 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.74M YUKI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YUKI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YUKI เคลื่อนไหว -1.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -27.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Yuki Grok Companion (YUKI) ข้อมูลการตลาด

$ 17.40K
$ 17.40K$ 17.40K

--
----

$ 17.40K
$ 17.40K$ 17.40K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,508.379403
999,743,508.379403 999,743,508.379403

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yuki Grok Companion คือ $ 17.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YUKI คือ 999.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 999743508.379403 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.40K

ประวัติราคา Yuki Grok Companion USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

+15.98%

-27.01%

-27.01%

ประวัติราคา Yuki Grok Companion (YUKI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yuki Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yuki Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yuki Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yuki Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+15.98%
30 วัน$ 0-82.05%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Yuki Grok Companion

การคาดการณ์ราคา Yuki Grok Companion (YUKI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YUKI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Yuki Grok Companion (YUKI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Yuki Grok Companion อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Yuki Grok Companion จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YUKI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Yuki Grok Companion

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Yuki Grok Companion (YUKI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Elon Musk-InspiredMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Yuki Grok Companion

ราคาปัจจุบันของ Yuki Grok Companion คือเท่าไร?

Yuki Grok Companion เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 15.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ YUKI คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿561811.350244443280000 YUKI อยู่ในอันดับ #9111 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Yuki Grok Companion มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ YUKI มีเท่าไร?

มีโทเคน 999743508.379403 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Yuki Grok Companion เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Yuki Grok Companion เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ YUKI คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

YUKI มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yuki Grok Companion

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:42:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Yuki Grok Companion (YUKI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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