ราคาปัจจุบัน your new savings วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAVINGS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SAVINGS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAVINGS

ข้อมูลราคา SAVINGS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SAVINGS

โทเคโนมิกส์ SAVINGS

การคาดการณ์ราคา SAVINGS

your new savings โลโก้

your new savings ราคา (SAVINGS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SAVINGS เป็น USD

--
----
-3.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
your new savings (SAVINGS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:19:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา your new savings (SAVINGS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-3.92%

-20.12%

-20.12%

ราคาเรียลไทม์ your new savings (SAVINGS) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSAVINGS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SAVINGS คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SAVINGS มีการเปลี่ยนแปลง -0.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.92% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

your new savings (SAVINGS) ข้อมูลการตลาด

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

--
----

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

999.65M
999.65M 999.65M

999,646,645.117513
999,646,645.117513 999,646,645.117513

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ your new savings คือ $ 15.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SAVINGS คือ 999.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 999646645.117513 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.37K

ประวัติราคา your new savings (SAVINGS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา your new savings เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา your new savings เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา your new savings เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา your new savings เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.92%
30 วัน$ 0-14.81%
60 วัน$ 0-87.88%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

your new savings (SAVINGS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา your new savings (USD)

your new savings (SAVINGS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ your new savings (SAVINGS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ your new savings

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา your new savings ตอนนี้!

SAVINGS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ your new savings (SAVINGS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ your new savings (SAVINGS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SAVINGSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ your new savings (SAVINGS)

วันนี้ your new savings (SAVINGS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SAVINGS เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SAVINGS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SAVINGS เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ your new savings คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SAVINGS คือ $ 15.37K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SAVINGS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SAVINGS คือ 999.65M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SAVINGS คือเท่าใด?
SAVINGS ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SAVINGS คือเท่าไร?
SAVINGS ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SAVINGS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SAVINGS คือ -- USD
ปีนี้ SAVINGS จะสูงขึ้นอีกไหม?
SAVINGS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SAVINGS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:19:42 (UTC+8)

