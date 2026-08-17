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ราคาปัจจุบัน YieldNest RWA MAX วันนี้ คือ 0.959953 USD มูลค่าตลาด YNRWAX เท่ากับ 8,146,074 USD ติดตามการอัปเดตราคา YNRWAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน YieldNest RWA MAX วันนี้ คือ 0.959953 USD มูลค่าตลาด YNRWAX เท่ากับ 8,146,074 USD ติดตามการอัปเดตราคา YNRWAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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YieldNest RWA MAX ราคา (YNRWAX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YNRWAX เป็น USD

$0.959955
$0.959955$0.959955
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
YieldNest RWA MAX (YNRWAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:39:58 (UTC+8)

ราคา YieldNest RWA MAX วันนี้

ราคาปัจจุบัน YieldNest RWA MAX (YNRWAX) วันนี้ $ 0.959953, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YNRWAX เป็น USD คือ $ 0.959953 ต่อ YNRWAX.

YieldNest RWA MAX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 8,146,074 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.49M YNRWAX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YNRWAX เทรดระหว่าง $ 0.921805 (ต่ำ) กับ $ 0.963008 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.074 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.233792

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YNRWAX เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 28.86K.

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) ข้อมูลการตลาด

$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M

$ 28.86K
$ 28.86K$ 28.86K

$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M

8.49M
8.49M 8.49M

8,485,881.706555815
8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YieldNest RWA MAX คือ $ 8.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 28.86K อุปทานหมุนเวียนของ YNRWAX คือ 8.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 8485881.706555815 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.15M

ประวัติราคา YieldNest RWA MAX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.921805
$ 0.921805$ 0.921805
ต่ำสุด 24h
$ 0.963008
$ 0.963008$ 0.963008
สูงสุด 24h

$ 0.921805
$ 0.921805$ 0.921805

$ 0.963008
$ 0.963008$ 0.963008

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 0.233792
$ 0.233792$ 0.233792

-0.01%

-0.31%

+0.22%

+0.22%

ประวัติราคา YieldNest RWA MAX (YNRWAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา YieldNest RWA MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.003053669304302842
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YieldNest RWA MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0374038006
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YieldNest RWA MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0396218680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YieldNest RWA MAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000135767658961

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.003053669304302842-0.31%
30 วัน$ -0.0374038006-3.89%
60 วัน$ -0.0396218680-4.12%
90 วัน$ -0.0000135767658961-0.00%

การคาดการณ์ราคา YieldNest RWA MAX

การคาดการณ์ราคา YieldNest RWA MAX (YNRWAX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YNRWAX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา YieldNest RWA MAX (YNRWAX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ YieldNest RWA MAX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา YieldNest RWA MAX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YNRWAX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา YieldNest RWA MAX

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เกี่ยวกับ YieldNest RWA MAX

ราคาตลาดปัจจุบันของ YieldNest RWA MAX คือเท่าไร?

YieldNest RWA MAX มีมูลค่าอยู่ที่ ฿31.00209767194780754000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

YNRWAX มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ YNRWAX การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

YieldNest RWA MAX มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ YNRWAX คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 8485881.706555815 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ YieldNest RWA MAX คือเท่าไร?

YieldNest RWA MAX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

YNRWAX มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA) โมเมนตัมของ YNRWAX จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YieldNest RWA MAX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:39:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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