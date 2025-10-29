ราคาปัจจุบัน Yara AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา YARA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YARA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Yara AI วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา YARA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YARA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00081914
Yara AI (YARA) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Yara AI (YARA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00147207
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0.00147207
$ 0.00210461
$ 0
-7.97%

-44.35%

+368.26%

+368.26%

ราคาเรียลไทม์ Yara AI (YARA) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYARA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.00147207 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YARA คือ $ 0.00210461 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YARA มีการเปลี่ยนแปลง -7.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -44.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +368.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Yara AI (YARA) ข้อมูลการตลาด

$ 614.71K
--
$ 692.09K
774.67M
872,180,931.0171809
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yara AI คือ $ 614.71K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YARA คือ 774.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 872180931.0171809 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 692.09K

ประวัติราคา Yara AI (YARA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yara AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000652929465715951
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yara AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yara AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yara AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000652929465715951-44.35%
30 วัน$ 0+799.20%
60 วัน$ 0+175.52%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

การคาดการณ์ราคา Yara AI (USD)

Yara AI (YARA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Yara AI (YARA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Yara AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Yara AI ตอนนี้!

YARA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Yara AI (YARA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Yara AI (YARA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YARAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yara AI (YARA)

วันนี้ Yara AI (YARA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YARA เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YARA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YARA เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Yara AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YARA คือ $ 614.71K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YARA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YARA คือ 774.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YARA คือเท่าใด?
YARA ถึงราคา ATH ที่ 0.00210461 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YARA คือเท่าไร?
YARA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ YARA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YARA คือ -- USD
ปีนี้ YARA จะสูงขึ้นอีกไหม?
YARA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YARA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
