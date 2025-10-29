ราคาปัจจุบัน Yapp Ai วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา YAPP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YAPP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Yapp Ai วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา YAPP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YAPP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

--
----
0.00%1D
Yapp Ai (YAPP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:14:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Yapp Ai (YAPP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Yapp Ai (YAPP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYAPP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YAPP คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YAPP มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Yapp Ai (YAPP) ข้อมูลการตลาด

$ 4.88K
$ 4.88K$ 4.88K

--
----

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

97.00M
97.00M 97.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yapp Ai คือ $ 4.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YAPP คือ 97.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.03K

ประวัติราคา Yapp Ai (YAPP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yapp Ai เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yapp Ai เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yapp Ai เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yapp Ai เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-1.66%
60 วัน$ 0-4.09%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Yapp Ai (YAPP)

Yapp AI is an all-in-one platform designed to support everyone in the Web3 ecosystem from projects launching tokens, to influencers and creators, as well as communities and traders seeking real-time insights.

By combining advanced AI analytics with streamlined campaign management, Yapp AI makes attention measurable and rewarding. Projects can create campaigns where creators compete to promote their message, and AI fairly scores each contribution based on genuine impact eliminating guesswork and reducing marketing waste.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Yapp Ai (USD)

Yapp Ai (YAPP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Yapp Ai (YAPP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Yapp Ai

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Yapp Ai ตอนนี้!

YAPP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Yapp Ai (YAPP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Yapp Ai (YAPP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YAPPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yapp Ai (YAPP)

วันนี้ Yapp Ai (YAPP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YAPP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YAPP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YAPP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Yapp Ai คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YAPP คือ $ 4.88K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YAPP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YAPP คือ 97.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YAPP คือเท่าใด?
YAPP ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YAPP คือเท่าไร?
YAPP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ YAPP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YAPP คือ -- USD
ปีนี้ YAPP จะสูงขึ้นอีกไหม?
YAPP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YAPP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:14:57 (UTC+8)

