ราคาปัจจุบัน Yakushima Inu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา YAKU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YAKU

ข้อมูลราคา YAKU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YAKU

โทเคโนมิกส์ YAKU

การคาดการณ์ราคา YAKU

Yakushima Inu โลโก้

Yakushima Inu ราคา (YAKU)

ราคาปัจจุบัน 1 YAKU เป็น USD

--
----
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม
USD
Yakushima Inu (YAKU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:19:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Yakushima Inu (YAKU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Yakushima Inu (YAKU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYAKU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YAKU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YAKU มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Yakushima Inu (YAKU) ข้อมูลการตลาด

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yakushima Inu คือ $ 24.35K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ YAKU คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 24.35K

ประวัติราคา Yakushima Inu (YAKU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Yakushima Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yakushima Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yakushima Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Yakushima Inu เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

การคาดการณ์ราคา Yakushima Inu (USD)

Yakushima Inu (YAKU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Yakushima Inu (YAKU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Yakushima Inu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Yakushima Inu ตอนนี้!

YAKU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Yakushima Inu (YAKU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Yakushima Inu (YAKU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YAKUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yakushima Inu (YAKU)

วันนี้ Yakushima Inu (YAKU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YAKU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YAKU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YAKU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Yakushima Inu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YAKU คือ $ 24.35K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YAKU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YAKU คือ 420.69B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YAKU คือเท่าใด?
YAKU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YAKU คือเท่าไร?
YAKU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ YAKU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YAKU คือ -- USD
ปีนี้ YAKU จะสูงขึ้นอีกไหม?
YAKU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YAKU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:19:14 (UTC+8)

