ข้อมูลราคา Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Xrpatriot (XRPATRIOT) คือ $0.074499 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXRPATRIOT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XRPATRIOT คือ $ 0.142747 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.064433

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XRPATRIOT มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Xrpatriot (XRPATRIOT) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Xrpatriot คือ $ 1.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XRPATRIOT คือ 17.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 17760000.00000001 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.32M

ประวัติราคา Xrpatriot (XRPATRIOT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Xrpatriot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xrpatriot เป็น USD เท่ากับ $ -0.0293843425
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xrpatriot เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xrpatriot เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0293843425-39.44%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Xrpatriot (XRPATRIOT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Xrpatriot (USD)

Xrpatriot (XRPATRIOT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Xrpatriot (XRPATRIOT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Xrpatriot

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Xrpatriot ตอนนี้!

XRPATRIOT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Xrpatriot (XRPATRIOT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Xrpatriot (XRPATRIOT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XRPATRIOTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Xrpatriot (XRPATRIOT)

วันนี้ Xrpatriot (XRPATRIOT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XRPATRIOT เป็นUSD คือ 0.074499 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XRPATRIOT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XRPATRIOT เป็น USD คือ $ 0.074499 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Xrpatriot คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XRPATRIOT คือ $ 1.32M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XRPATRIOT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XRPATRIOT คือ 17.76M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XRPATRIOT คือเท่าใด?
XRPATRIOT ถึงราคา ATH ที่ 0.142747 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XRPATRIOT คือเท่าไร?
XRPATRIOT ถึงราคา ATL ที่ 0.064433 USD
ปริมาณการเทรดของ XRPATRIOT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XRPATRIOT คือ -- USD
ปีนี้ XRPATRIOT จะสูงขึ้นอีกไหม?
XRPATRIOT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XRPATRIOT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
