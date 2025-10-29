ราคาปัจจุบัน XPLA วันนี้ คือ 0.02733152 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน XPLA วันนี้ คือ 0.02733152 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XPLA

ข้อมูลราคา XPLA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XPLA

โทเคโนมิกส์ XPLA

การคาดการณ์ราคา XPLA

XPLA โลโก้

XPLA ราคา (XPLA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XPLA เป็น USD

$0.02733213
$0.02733213
-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
XPLA (XPLA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:46:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา XPLA (XPLA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02669955
$ 0.02669955
ต่ำสุด 24h
$ 0.02940487
$ 0.02940487
สูงสุด 24h

$ 0.02669955
$ 0.02669955

$ 0.02940487
$ 0.02940487

$ 1.4
$ 1.4

$ 0.02475736
$ 0.02475736

+0.16%

-1.08%

+3.74%

+3.74%

ราคาเรียลไทม์ XPLA (XPLA) คือ $0.02733152 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXPLA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02669955 และราคาสูงสุด $ 0.02940487 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XPLA คือ $ 1.4 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02475736

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XPLA มีการเปลี่ยนแปลง +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

XPLA (XPLA) ข้อมูลการตลาด

$ 22.74M
$ 22.74M

--
--

$ 54.63M
$ 54.63M

832.39M
832.39M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XPLA คือ $ 22.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XPLA คือ 832.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 1999921732.5821 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 54.63M

ประวัติราคา XPLA (XPLA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา XPLA เป็น USD เท่ากับ $ -0.00029856285520562
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XPLA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0036213061
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XPLA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038298128
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XPLA เป็น USD เท่ากับ $ -0.01193362283419112

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00029856285520562-1.08%
30 วัน$ -0.0036213061-13.24%
60 วัน$ -0.0038298128-14.01%
90 วัน$ -0.01193362283419112-30.39%

อะไรคือ XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา XPLA (USD)

XPLA (XPLA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ XPLA (XPLA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ XPLA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา XPLA ตอนนี้!

XPLA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ XPLA (XPLA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XPLA (XPLA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XPLAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XPLA (XPLA)

วันนี้ XPLA (XPLA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XPLA เป็นUSD คือ 0.02733152 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XPLA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XPLA เป็น USD คือ $ 0.02733152 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ XPLA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XPLA คือ $ 22.74M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XPLA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XPLA คือ 832.39M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XPLA คือเท่าใด?
XPLA ถึงราคา ATH ที่ 1.4 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XPLA คือเท่าไร?
XPLA ถึงราคา ATL ที่ 0.02475736 USD
ปริมาณการเทรดของ XPLA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XPLA คือ -- USD
ปีนี้ XPLA จะสูงขึ้นอีกไหม?
XPLA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XPLA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:46:47 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,695.26

$4,106.38

$0.04020

$199.05

$3.7928

$4,106.38

$114,695.26

$199.05

$2.6635

$0.20043

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008940

$1.560

$0.0000000474

$0.010013

$1.560

$0.00195

$0.0000000000000000078

