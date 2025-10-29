ราคาปัจจุบัน Xpedition วันนี้ คือ 0.023296 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Xpedition วันนี้ คือ 0.023296 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Xpedition ราคา (XPED)

ราคาปัจจุบัน 1 XPED เป็น USD

$0.023296
$0.023296
0.00%1D
Xpedition (XPED) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Xpedition (XPED) (USD)

ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 0.03393605
$ 0.0232951
ราคาเรียลไทม์ Xpedition (XPED) คือ $0.023296 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXPED ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XPED คือ $ 0.03393605 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0232951

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XPED มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Xpedition (XPED) ข้อมูลการตลาด

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

$ 11.65M
$ 11.65M$ 11.65M

175.51M
175.51M 175.51M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Xpedition คือ $ 4.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XPED คือ 175.51M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.65M

ประวัติราคา Xpedition (XPED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Xpedition เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xpedition เป็น USD เท่ากับ $ -0.0024489570
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xpedition เป็น USD เท่ากับ $ -0.0063354590
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Xpedition เป็น USD เท่ากับ $ -0.00952926013754106

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0024489570-10.51%
60 วัน$ -0.0063354590-27.19%
90 วัน$ -0.00952926013754106-29.03%

อะไรคือ Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Xpedition (USD)

Xpedition (XPED) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Xpedition (XPED) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Xpedition

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Xpedition ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Xpedition (XPED)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Xpedition (XPED) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XPEDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Xpedition (XPED)

วันนี้ Xpedition (XPED) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XPED เป็นUSD คือ 0.023296 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XPED เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XPED เป็น USD คือ $ 0.023296 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Xpedition คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XPED คือ $ 4.09M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XPED คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XPED คือ 175.51M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XPED คือเท่าใด?
XPED ถึงราคา ATH ที่ 0.03393605 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XPED คือเท่าไร?
XPED ถึงราคา ATL ที่ 0.0232951 USD
ปริมาณการเทรดของ XPED คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XPED คือ -- USD
ปีนี้ XPED จะสูงขึ้นอีกไหม?
XPED อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XPED เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

