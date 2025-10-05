X Trade AI ราคา (XTRADE)
ราคาเรียลไทม์ X Trade AI (XTRADE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXTRADE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XTRADE คือ $ 0.00893922 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XTRADE มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +12.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ X Trade AI คือ $ 10.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XTRADE คือ 999.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 999720234.282023 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.27K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา X Trade AI เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา X Trade AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา X Trade AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา X Trade AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0.0
|0.00%
|30 วัน
|$ 0
|+8.90%
|60 วัน
|$ 0
|+8.65%
|90 วัน
|$ 0
|--
"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.
