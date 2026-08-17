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ราคาปัจจุบัน Wrapped Zera วันนี้ คือ 0.03023721 USD มูลค่าตลาด WZRA เท่ากับ 106,430 USD ติดตามการอัปเดตราคา WZRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Zera วันนี้ คือ 0.03023721 USD มูลค่าตลาด WZRA เท่ากับ 106,430 USD ติดตามการอัปเดตราคา WZRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Zera ราคา (WZRA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WZRA เป็น USD

$0.03023666
$0.03023666$0.03023666
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Zera (WZRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:27:13 (UTC+8)

ราคา Wrapped Zera วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Zera (WZRA) วันนี้ $ 0.03023721, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WZRA เป็น USD คือ $ 0.03023721 ต่อ WZRA.

Wrapped Zera มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 106,430 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.52M WZRA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WZRA เทรดระหว่าง $ 0.03029555 (ต่ำ) กับ $ 0.0307683 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.568298 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03022853

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WZRA เคลื่อนไหว -0.83% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 618.80.

Wrapped Zera (WZRA) ข้อมูลการตลาด

$ 106.43K
$ 106.43K$ 106.43K

$ 618.80
$ 618.80$ 618.80

$ 106.43K
$ 106.43K$ 106.43K

3.52M
3.52M 3.52M

3,519,835.677244115
3,519,835.677244115 3,519,835.677244115

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Zera คือ $ 106.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 618.80 อุปทานหมุนเวียนของ WZRA คือ 3.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 3519835.677244115 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 106.43K

ประวัติราคา Wrapped Zera USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03029555
$ 0.03029555$ 0.03029555
ต่ำสุด 24h
$ 0.0307683
$ 0.0307683$ 0.0307683
สูงสุด 24h

$ 0.03029555
$ 0.03029555$ 0.03029555

$ 0.0307683
$ 0.0307683$ 0.0307683

$ 0.568298
$ 0.568298$ 0.568298

$ 0.03022853
$ 0.03022853$ 0.03022853

-0.83%

-1.72%

-11.99%

-11.99%

ประวัติราคา Wrapped Zera (WZRA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zera เป็น USD เท่ากับ $ -0.000531083521870708
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zera เป็น USD เท่ากับ $ -0.0098834433
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zera เป็น USD เท่ากับ $ -0.0185875386
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Zera เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000607757982044

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000531083521870708-1.72%
30 วัน$ -0.0098834433-32.68%
60 วัน$ -0.0185875386-61.47%
90 วัน$ +0.000000607757982044+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Zera

การคาดการณ์ราคา Wrapped Zera (WZRA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WZRA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Zera (WZRA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Zera อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Zera จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WZRA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Zera

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เกี่ยวกับ Wrapped Zera

ราคาสดของ Wrapped Zera คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.9765237857970098178000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ WZRA อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Wrapped Zera คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿3437202.92058611740000 Wrapped Zera อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

WZRA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ WZRA มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.9784079013507727990000 และ ฿0.993675567241095894000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Wrapped Zera คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (3519835.677244115 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Zera

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:27:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Zera (WZRA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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