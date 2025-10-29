ราคาปัจจุบัน Wrapped XOC วันนี้ คือ 0.238686 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXOC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WXOC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped XOC วันนี้ คือ 0.238686 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXOC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WXOC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WXOC

ข้อมูลราคา WXOC

โทเคโนมิกส์ WXOC

การคาดการณ์ราคา WXOC

Wrapped XOC โลโก้

Wrapped XOC ราคา (WXOC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WXOC เป็น USD

-0.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped XOC (WXOC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:45:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped XOC (WXOC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.27%

-0.32%

+1.65%

+1.65%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped XOC (WXOC) คือ $0.238686 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWXOC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.235571 และราคาสูงสุด $ 0.241856 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WXOC คือ $ 0.258007 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.20779

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WXOC มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.65% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped XOC (WXOC) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped XOC คือ $ 3.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WXOC คือ 16.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 16166270.72606436 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.86M

ประวัติราคา Wrapped XOC (WXOC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XOC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007869945569392
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XOC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0086656145
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XOC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped XOC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0007869945569392-0.32%
30 วัน$ -0.0086656145-3.63%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped XOC (WXOC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped XOC (USD)

Wrapped XOC (WXOC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped XOC (WXOC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped XOC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped XOC ตอนนี้!

WXOC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped XOC (WXOC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped XOC (WXOC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WXOCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped XOC (WXOC)

วันนี้ Wrapped XOC (WXOC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WXOC เป็นUSD คือ 0.238686 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WXOC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WXOC เป็น USD คือ $ 0.238686 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped XOC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WXOC คือ $ 3.86M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WXOC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WXOC คือ 16.17M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WXOC คือเท่าใด?
WXOC ถึงราคา ATH ที่ 0.258007 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WXOC คือเท่าไร?
WXOC ถึงราคา ATL ที่ 0.20779 USD
ปริมาณการเทรดของ WXOC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WXOC คือ -- USD
ปีนี้ WXOC จะสูงขึ้นอีกไหม?
WXOC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WXOC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped XOC (WXOC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

