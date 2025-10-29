ราคาปัจจุบัน Wrapped Parasail Staked PEAQ วันนี้ คือ 0.085098 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSTPEAQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WSTPEAQ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Parasail Staked PEAQ วันนี้ คือ 0.085098 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSTPEAQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WSTPEAQ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WSTPEAQ

ข้อมูลราคา WSTPEAQ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WSTPEAQ

โทเคโนมิกส์ WSTPEAQ

การคาดการณ์ราคา WSTPEAQ

Wrapped Parasail Staked PEAQ ราคา (WSTPEAQ)

ราคาปัจจุบัน 1 WSTPEAQ เป็น USD

$0.085098
$0.085098
-0.40%1D
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:52:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) คือ $0.085098 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWSTPEAQ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.082229 และราคาสูงสุด $ 0.087093 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WSTPEAQ คือ $ 0.147635 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.071996

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WSTPEAQ มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.47% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Parasail Staked PEAQ คือ $ 42.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WSTPEAQ คือ 495.97K โดยมีอุปทานรวมที่ 495970.4828883543 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 42.21K

ประวัติราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.00040501925005612
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ เป็น USD เท่ากับ $ -0.0128831138
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00040501925005612-0.47%
30 วัน$ -0.0128831138-15.13%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Parasail Staked PEAQ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Parasail Staked PEAQ ตอนนี้!

WSTPEAQ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WSTPEAQโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

วันนี้ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WSTPEAQ เป็นUSD คือ 0.085098 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WSTPEAQ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WSTPEAQ เป็น USD คือ $ 0.085098 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Parasail Staked PEAQ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WSTPEAQ คือ $ 42.21K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WSTPEAQ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WSTPEAQ คือ 495.97K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WSTPEAQ คือเท่าใด?
WSTPEAQ ถึงราคา ATH ที่ 0.147635 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WSTPEAQ คือเท่าไร?
WSTPEAQ ถึงราคา ATL ที่ 0.071996 USD
ปริมาณการเทรดของ WSTPEAQ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WSTPEAQ คือ -- USD
ปีนี้ WSTPEAQ จะสูงขึ้นอีกไหม?
WSTPEAQ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WSTPEAQ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:52:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

