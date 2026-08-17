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ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland WMON วันนี้ คือ 0.01947412 USD มูลค่าตลาด WNWMON เท่ากับ 98,250 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNWMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland WMON วันนี้ คือ 0.01947412 USD มูลค่าตลาด WNWMON เท่ากับ 98,250 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNWMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Neverland WMON ราคา (WNWMON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WNWMON เป็น USD

$0.01947412
$0.01947412$0.01947412
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Neverland WMON (WNWMON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:24:32 (UTC+8)

ราคา Wrapped Neverland WMON วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Neverland WMON (WNWMON) วันนี้ $ 0.01947412, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WNWMON เป็น USD คือ $ 0.01947412 ต่อ WNWMON.

Wrapped Neverland WMON มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 98,250 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.19M WNWMON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WNWMON เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03708703 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01890307

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WNWMON เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.69K.

Wrapped Neverland WMON (WNWMON) ข้อมูลการตลาด

$ 98.25K
$ 98.25K$ 98.25K

$ 4.69K
$ 4.69K$ 4.69K

$ 97.05K
$ 97.05K$ 97.05K

2.19M
2.19M 2.19M

2,192,193.83763989
2,192,193.83763989 2,192,193.83763989

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Neverland WMON คือ $ 98.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.69K อุปทานหมุนเวียนของ WNWMON คือ 2.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 2192193.83763989 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 97.05K

ประวัติราคา Wrapped Neverland WMON USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.03708703
$ 0.03708703$ 0.03708703

$ 0.01890307
$ 0.01890307$ 0.01890307

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ประวัติราคา Wrapped Neverland WMON (WNWMON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland WMON เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland WMON เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland WMON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023277980
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Neverland WMON เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0--
60 วัน$ -0.0023277980-11.95%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland WMON

การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland WMON (WNWMON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WNWMON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland WMON (WNWMON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Neverland WMON อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Neverland WMON จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WNWMON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Neverland WMON

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เกี่ยวกับ Wrapped Neverland WMON

ราคาปัจจุบันของ Wrapped Neverland WMON คือเท่าไร?

Wrapped Neverland WMON ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.6289251352047779816000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

WNWMON เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ --% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก WNWMON กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Wrapped Neverland WMON มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem WNWMON แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped Neverland WMON ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3173026.27969168500000 ส่งผลให้ WNWMON อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

WNWMON มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Wrapped Neverland WMON มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ WNWMON อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2194395.762051854 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Neverland WMON

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:24:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Neverland WMON (WNWMON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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