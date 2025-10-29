ราคาปัจจุบัน Wrapped HSK วันนี้ คือ 0.361399 USD ติดตามการอัปเดตราคา WHSK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WHSK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped HSK วันนี้ คือ 0.361399 USD ติดตามการอัปเดตราคา WHSK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WHSK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WHSK

ข้อมูลราคา WHSK

โทเคโนมิกส์ WHSK

การคาดการณ์ราคา WHSK

Wrapped HSK โลโก้

Wrapped HSK ราคา (WHSK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WHSK เป็น USD

$0.360972
$0.360972$0.360972
+3.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped HSK (WHSK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:21:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped HSK (WHSK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.348939
$ 0.348939$ 0.348939
ต่ำสุด 24h
$ 0.379226
$ 0.379226$ 0.379226
สูงสุด 24h

$ 0.348939
$ 0.348939$ 0.348939

$ 0.379226
$ 0.379226$ 0.379226

$ 0.608571
$ 0.608571$ 0.608571

$ 0.282035
$ 0.282035$ 0.282035

+0.20%

+3.53%

+19.44%

+19.44%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped HSK (WHSK) คือ $0.361399 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWHSK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.348939 และราคาสูงสุด $ 0.379226 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WHSK คือ $ 0.608571 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.282035

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WHSK มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +19.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped HSK (WHSK) ข้อมูลการตลาด

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

3.55M
3.55M 3.55M

3,549,851.613595018
3,549,851.613595018 3,549,851.613595018

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped HSK คือ $ 1.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WHSK คือ 3.55M โดยมีอุปทานรวมที่ 3549851.613595018 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.28M

ประวัติราคา Wrapped HSK (WHSK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HSK เป็น USD เท่ากับ $ +0.01232318
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HSK เป็น USD เท่ากับ $ -0.0209698155
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HSK เป็น USD เท่ากับ $ -0.1080773105
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped HSK เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01232318+3.53%
30 วัน$ -0.0209698155-5.80%
60 วัน$ -0.1080773105-29.90%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped HSK (WHSK)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped HSK (USD)

Wrapped HSK (WHSK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped HSK (WHSK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped HSK

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped HSK ตอนนี้!

WHSK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped HSK (WHSK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped HSK (WHSK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WHSKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped HSK (WHSK)

วันนี้ Wrapped HSK (WHSK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WHSK เป็นUSD คือ 0.361399 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WHSK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WHSK เป็น USD คือ $ 0.361399 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped HSK คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WHSK คือ $ 1.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WHSK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WHSK คือ 3.55M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WHSK คือเท่าใด?
WHSK ถึงราคา ATH ที่ 0.608571 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WHSK คือเท่าไร?
WHSK ถึงราคา ATL ที่ 0.282035 USD
ปริมาณการเทรดของ WHSK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WHSK คือ -- USD
ปีนี้ WHSK จะสูงขึ้นอีกไหม?
WHSK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WHSK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:21:39 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

