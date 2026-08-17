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ราคาปัจจุบัน Wrapped FOGO วันนี้ คือ 0.0086034 USD มูลค่าตลาด WFOGO เท่ากับ 86,448,131 USD ติดตามการอัปเดตราคา WFOGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped FOGO วันนี้ คือ 0.0086034 USD มูลค่าตลาด WFOGO เท่ากับ 86,448,131 USD ติดตามการอัปเดตราคา WFOGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped FOGO ราคา (WFOGO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WFOGO เป็น USD

$0.00860737
$0.00860737$0.00860737
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped FOGO (WFOGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:21:01 (UTC+8)

ราคา Wrapped FOGO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped FOGO (WFOGO) วันนี้ $ 0.0086034, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WFOGO เป็น USD คือ $ 0.0086034 ต่อ WFOGO.

Wrapped FOGO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 86,448,131 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.05B WFOGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WFOGO เทรดระหว่าง $ 0.00849412 (ต่ำ) กับ $ 0.0089465 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02627776 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00786258

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WFOGO เคลื่อนไหว -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 15.62K.

Wrapped FOGO (WFOGO) ข้อมูลการตลาด

$ 86.45M
$ 86.45M$ 86.45M

$ 15.62K
$ 15.62K$ 15.62K

$ 86.45M
$ 86.45M$ 86.45M

10.05B
10.05B 10.05B

10,048,124,525.10292
10,048,124,525.10292 10,048,124,525.10292

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped FOGO คือ $ 86.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.62K อุปทานหมุนเวียนของ WFOGO คือ 10.05B โดยมีอุปทานรวมที่ 10048124525.10292 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 86.45M

ประวัติราคา Wrapped FOGO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00849412
$ 0.00849412$ 0.00849412
ต่ำสุด 24h
$ 0.0089465
$ 0.0089465$ 0.0089465
สูงสุด 24h

$ 0.00849412
$ 0.00849412$ 0.00849412

$ 0.0089465
$ 0.0089465$ 0.0089465

$ 0.02627776
$ 0.02627776$ 0.02627776

$ 0.00786258
$ 0.00786258$ 0.00786258

-0.16%

+0.82%

-3.92%

-3.92%

ประวัติราคา Wrapped FOGO (WFOGO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FOGO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003096243
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026526235
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped FOGO เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000003169301747

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.82%
30 วัน$ -0.0003096243-3.59%
60 วัน$ -0.0026526235-30.83%
90 วัน$ +0.000000003169301747+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped FOGO

การคาดการณ์ราคา Wrapped FOGO (WFOGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WFOGO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped FOGO (WFOGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped FOGO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped FOGO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WFOGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped FOGO

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Wrapped FOGO (WFOGO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Fogo EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped FOGO

ราคาปัจจุบันของ Wrapped FOGO คือเท่าไร?

Wrapped FOGO (WFOGO) ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.277850527172513412000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Wrapped FOGO มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Wrapped-Tokens,Fogo Ecosystem WFOGO มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ WFOGO ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WFOGO มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Wrapped FOGO มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 10048101601.96627 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ WFOGO คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Wrapped FOGO ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿2791879811.63592289558000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Wrapped FOGO มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Wrapped FOGO เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Fogo Ecosystem WFOGO แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped FOGO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:21:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped FOGO (WFOGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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