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ราคาปัจจุบัน Wrapped EGAS วันนี้ คือ 1.003 USD มูลค่าตลาด WEGAS เท่ากับ 1,898,982 USD ติดตามการอัปเดตราคา WEGAS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped EGAS วันนี้ คือ 1.003 USD มูลค่าตลาด WEGAS เท่ากับ 1,898,982 USD ติดตามการอัปเดตราคา WEGAS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped EGAS ราคา (WEGAS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WEGAS เป็น USD

$0.997125
$0.997125$0.997125
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped EGAS (WEGAS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:20:32 (UTC+8)

ราคา Wrapped EGAS วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped EGAS (WEGAS) วันนี้ $ 1.003, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WEGAS เป็น USD คือ $ 1.003 ต่อ WEGAS.

Wrapped EGAS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,898,982 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.89M WEGAS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WEGAS เทรดระหว่าง $ 0.996378 (ต่ำ) กับ $ 1.005 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.025 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.992065

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WEGAS เคลื่อนไหว -0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 180.08K.

Wrapped EGAS (WEGAS) ข้อมูลการตลาด

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 180.08K
$ 180.08K$ 180.08K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

1.89M
1.89M 1.89M

1,892,275.094907465
1,892,275.094907465 1,892,275.094907465

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped EGAS คือ $ 1.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 180.08K อุปทานหมุนเวียนของ WEGAS คือ 1.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 1892275.094907465 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.90M

ประวัติราคา Wrapped EGAS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.996378
$ 0.996378$ 0.996378
ต่ำสุด 24h
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
สูงสุด 24h

$ 0.996378
$ 0.996378$ 0.996378

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 0.992065
$ 0.992065$ 0.992065

-0.14%

-0.00%

-0.02%

-0.02%

ประวัติราคา Wrapped EGAS (WEGAS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped EGAS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped EGAS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0042841139
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped EGAS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0073544975
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped EGAS เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004916844403123

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ -0.0042841139-0.42%
60 วัน$ -0.0073544975-0.73%
90 วัน$ -0.0004916844403123-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped EGAS

การคาดการณ์ราคา Wrapped EGAS (WEGAS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WEGAS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped EGAS (WEGAS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped EGAS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped EGAS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WEGAS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped EGAS

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Wrapped EGAS (WEGAS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

ENI EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped EGAS

ราคาปัจจุบันของ Wrapped EGAS คือเท่าไร?

Wrapped EGAS ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.39231917079654000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

WEGAS เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.00% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก WEGAS กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Wrapped EGAS มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Wrapped-Tokens,ENI Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,ENI Ecosystem WEGAS แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped EGAS ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿61328445.70647812076000 ส่งผลให้ WEGAS อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿32.17845881431696404000 ถึง ฿32.45691003654090000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

WEGAS มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Wrapped EGAS มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ WEGAS อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1892367.233901965 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped EGAS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:20:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped EGAS (WEGAS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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