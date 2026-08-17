ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Wrapped Citrea Bitcoin วันนี้ คือ 63,257 USD มูลค่าตลาด WCBTC เท่ากับ 3,906,006 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Citrea Bitcoin วันนี้ คือ 63,257 USD มูลค่าตลาด WCBTC เท่ากับ 3,906,006 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WCBTC

ข้อมูลราคา WCBTC

WCBTC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WCBTC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WCBTC

โทเคโนมิกส์ WCBTC

การคาดการณ์ราคา WCBTC

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Wrapped Citrea Bitcoin โลโก้

Wrapped Citrea Bitcoin ราคา (WCBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WCBTC เป็น USD

$63,292
$63,292$63,292
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:20:03 (UTC+8)

ราคา Wrapped Citrea Bitcoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) วันนี้ $ 63,257, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WCBTC เป็น USD คือ $ 63,257 ต่อ WCBTC.

Wrapped Citrea Bitcoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,906,006 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 61.72 WCBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WCBTC เทรดระหว่าง $ 61,843 (ต่ำ) กับ $ 63,693 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 124,156 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 54,621

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WCBTC เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.84K.

Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

61.72
61.72 61.72

61.72377513618948
61.72377513618948 61.72377513618948

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Citrea Bitcoin คือ $ 3.91M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.84K อุปทานหมุนเวียนของ WCBTC คือ 61.72 โดยมีอุปทานรวมที่ 61.72377513618948 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.91M

ประวัติราคา Wrapped Citrea Bitcoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 61,843
$ 61,843$ 61,843
ต่ำสุด 24h
$ 63,693
$ 63,693$ 63,693
สูงสุด 24h

$ 61,843
$ 61,843$ 61,843

$ 63,693
$ 63,693$ 63,693

$ 124,156
$ 124,156$ 124,156

$ 54,621
$ 54,621$ 54,621

-0.10%

+0.46%

-3.61%

-3.61%

ประวัติราคา Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Citrea Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ +287.73
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Citrea Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -1,044.1073906000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Citrea Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -1,177.6935232000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Citrea Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -32.83896971773

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +287.73+0.46%
30 วัน$ -1,044.1073906000-1.65%
60 วัน$ -1,177.6935232000-1.86%
90 วัน$ -32.83896971773-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Citrea Bitcoin

การคาดการณ์ราคา Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WCBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Citrea Bitcoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Citrea Bitcoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WCBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Citrea Bitcoin

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Wrapped Citrea Bitcoin

ราคาปัจจุบันของ Wrapped Citrea Bitcoin คือเท่าไร?

Wrapped Citrea Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ ฿2042912.19719549026000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.45% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

WCBTC เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.45% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก WCBTC กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Wrapped Citrea Bitcoin มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Citrea Ecosystem WCBTC แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Wrapped Citrea Bitcoin ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿126146154.57133231308000 ส่งผลให้ WCBTC อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿1997246.45511422774000 ถึง ฿2056993.00592776074000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

WCBTC มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Wrapped Citrea Bitcoin มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ WCBTC อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 61.72377513618948 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Citrea Bitcoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:20:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Citrea Bitcoin (WCBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wrapped Citrea Bitcoin

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.035912
$0.035912$0.035912

+116.35%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06696
$0.06696$0.06696

-5.92%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001673
$0.001673$0.001673

-31.01%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008014
$0.008014$0.008014

-8.72%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.035912
$0.035912$0.035912

+116.35%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01170
$0.01170$0.01170

+66.90%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002384
$0.0002384$0.0002384

+57.88%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01560
$0.01560$0.01560

+41.81%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0594
$1.0594$1.0594

+39.39%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?