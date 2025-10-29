ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Ethereum Lido WETH วันนี้ คือ 4,223.88 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAETHLIDOWETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAETHLIDOWETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Ethereum Lido WETH วันนี้ คือ 4,223.88 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAETHLIDOWETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAETHLIDOWETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAETHLIDOWETH

ข้อมูลราคา WAETHLIDOWETH

โทเคโนมิกส์ WAETHLIDOWETH

การคาดการณ์ราคา WAETHLIDOWETH

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH โลโก้

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH ราคา (WAETHLIDOWETH)

ราคาปัจจุบัน 1 WAETHLIDOWETH เป็น USD

$4,223.88
$4,223.88$4,223.88
-1.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:43:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4,140.82
$ 4,140.82$ 4,140.82
ต่ำสุด 24h
$ 4,332.71
$ 4,332.71$ 4,332.71
สูงสุด 24h

$ 4,140.82
$ 4,140.82$ 4,140.82

$ 4,332.71
$ 4,332.71$ 4,332.71

$ 5,312.72
$ 5,312.72$ 5,312.72

$ 1,900.47
$ 1,900.47$ 1,900.47

-0.71%

-2.49%

+2.33%

+2.33%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) คือ $4,223.88 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAETHLIDOWETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4,140.82 และราคาสูงสุด $ 4,332.71 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAETHLIDOWETH คือ $ 5,312.72 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1,900.47

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAETHLIDOWETH มีการเปลี่ยนแปลง -0.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) ข้อมูลการตลาด

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

--
----

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

1.33K
1.33K 1.33K

1,327.267420929862
1,327.267420929862 1,327.267420929862

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH คือ $ 5.61M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAETHLIDOWETH คือ 1.33K โดยมีอุปทานรวมที่ 1327.267420929862 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.61M

ประวัติราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH เป็น USD เท่ากับ $ -107.994068127002
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH เป็น USD เท่ากับ $ +94.0146986520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH เป็น USD เท่ากับ $ -201.8900595240
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -107.994068127002-2.49%
30 วัน$ +94.0146986520+2.23%
60 วัน$ -201.8900595240-4.77%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (USD)

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Ethereum Lido WETH ตอนนี้!

WAETHLIDOWETH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAETHLIDOWETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

วันนี้ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAETHLIDOWETH เป็นUSD คือ 4,223.88 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAETHLIDOWETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAETHLIDOWETH เป็น USD คือ $ 4,223.88 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAETHLIDOWETH คือ $ 5.61M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAETHLIDOWETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAETHLIDOWETH คือ 1.33K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAETHLIDOWETH คือเท่าใด?
WAETHLIDOWETH ถึงราคา ATH ที่ 5,312.72 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAETHLIDOWETH คือเท่าไร?
WAETHLIDOWETH ถึงราคา ATL ที่ 1,900.47 USD
ปริมาณการเทรดของ WAETHLIDOWETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAETHLIDOWETH คือ -- USD
ปีนี้ WAETHLIDOWETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAETHLIDOWETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAETHLIDOWETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:43:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

