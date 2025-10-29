ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Avalanche USDT วันนี้ คือ 1.16 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAAVAUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAAVAUSDT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Avalanche USDT วันนี้ คือ 1.16 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAAVAUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAAVAUSDT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAAVAUSDT

ข้อมูลราคา WAAVAUSDT

โทเคโนมิกส์ WAAVAUSDT

การคาดการณ์ราคา WAAVAUSDT

Wrapped Aave Avalanche USDT โลโก้

Wrapped Aave Avalanche USDT ราคา (WAAVAUSDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WAAVAUSDT เป็น USD

$1.16
-2.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:26:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.16
ต่ำสุด 24h
$ 1.27
สูงสุด 24h

$ 1.16
$ 1.27
$ 1.44
$ 0.574882
-1.27%

-2.07%

-2.44%

-2.44%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) คือ $1.16 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAAVAUSDT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.16 และราคาสูงสุด $ 1.27 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAAVAUSDT คือ $ 1.44 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.574882

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAAVAUSDT มีการเปลี่ยนแปลง -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) ข้อมูลการตลาด

$ 134.85K
--
$ 134.85K
116.36K
116,363.660247
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Avalanche USDT คือ $ 134.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAAVAUSDT คือ 116.36K โดยมีอุปทานรวมที่ 116363.660247 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 134.85K

ประวัติราคา Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.024562784521399
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0231069680
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0188160120
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.024562784521399-2.07%
30 วัน$ -0.0231069680-1.99%
60 วัน$ -0.0188160120-1.62%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Avalanche USDT (USD)

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Avalanche USDT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Avalanche USDT ตอนนี้!

WAAVAUSDT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAAVAUSDTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

วันนี้ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAAVAUSDT เป็นUSD คือ 1.16 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAAVAUSDT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAAVAUSDT เป็น USD คือ $ 1.16 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Avalanche USDT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAAVAUSDT คือ $ 134.85K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAAVAUSDT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAAVAUSDT คือ 116.36K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAAVAUSDT คือเท่าใด?
WAAVAUSDT ถึงราคา ATH ที่ 1.44 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAAVAUSDT คือเท่าไร?
WAAVAUSDT ถึงราคา ATL ที่ 0.574882 USD
ปริมาณการเทรดของ WAAVAUSDT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAAVAUSDT คือ -- USD
ปีนี้ WAAVAUSDT จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAAVAUSDT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAAVAUSDT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:26:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

