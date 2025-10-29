ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Avalanche USDC วันนี้ คือ 1.15 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAAVAUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAAVAUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Avalanche USDC วันนี้ คือ 1.15 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAAVAUSDC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAAVAUSDC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAAVAUSDC

ข้อมูลราคา WAAVAUSDC

โทเคโนมิกส์ WAAVAUSDC

การคาดการณ์ราคา WAAVAUSDC

Wrapped Aave Avalanche USDC โลโก้

Wrapped Aave Avalanche USDC ราคา (WAAVAUSDC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WAAVAUSDC เป็น USD

$1.15
$1.15
-2.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:26:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.15
$ 1.15
ต่ำสุด 24h
$ 1.21
$ 1.21
สูงสุด 24h

$ 1.15
$ 1.15

$ 1.21
$ 1.21

$ 1.41
$ 1.41

$ 0.566241
$ 0.566241

-0.91%

-2.02%

-1.82%

-1.82%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) คือ $1.15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAAVAUSDC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.15 และราคาสูงสุด $ 1.21 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAAVAUSDC คือ $ 1.41 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.566241

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAAVAUSDC มีการเปลี่ยนแปลง -0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.82% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ข้อมูลการตลาด

$ 155.41K
$ 155.41K

--
--

$ 155.41K
$ 155.41K

134.75K
134.75K

134,754.00035
134,754.00035

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Avalanche USDC คือ $ 155.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAAVAUSDC คือ 134.75K โดยมีอุปทานรวมที่ 134754.00035 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 155.41K

ประวัติราคา Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.023788718192173
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0128101950
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0085953300
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche USDC เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.023788718192173-2.02%
30 วัน$ -0.0128101950-1.11%
60 วัน$ -0.0085953300-0.74%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Avalanche USDC (USD)

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Avalanche USDC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Avalanche USDC ตอนนี้!

WAAVAUSDC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAAVAUSDCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

วันนี้ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAAVAUSDC เป็นUSD คือ 1.15 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAAVAUSDC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAAVAUSDC เป็น USD คือ $ 1.15 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Avalanche USDC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAAVAUSDC คือ $ 155.41K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAAVAUSDC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAAVAUSDC คือ 134.75K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAAVAUSDC คือเท่าใด?
WAAVAUSDC ถึงราคา ATH ที่ 1.41 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAAVAUSDC คือเท่าไร?
WAAVAUSDC ถึงราคา ATL ที่ 0.566241 USD
ปริมาณการเทรดของ WAAVAUSDC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAAVAUSDC คือ -- USD
ปีนี้ WAAVAUSDC จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAAVAUSDC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAAVAUSDC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:26:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$112,699.86
$112,699.86

$3,985.48
$3,985.48

$0.03360
$0.03360

$193.67
$193.67

$3.7552
$3.7552

$3,985.48
$3,985.48

$112,699.86
$112,699.86

$193.67
$193.67

$2.6056
$2.6056

$0.19356
$0.19356

$0.00000
$0.00000

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.012070
$0.012070

$1.548
$1.548

$0.0000000373
$0.0000000373

$0.007350
$0.007350

$0.00215
$0.00215

$1.548
$1.548

$0.0000000000000000080
$0.0000000000000000080

