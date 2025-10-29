ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Avalanche SAVAX วันนี้ คือ 24.55 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAAVASAVAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAAVASAVAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Avalanche SAVAX วันนี้ คือ 24.55 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAAVASAVAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAAVASAVAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 WAAVASAVAX เป็น USD

$24.55
$24.55
-3.40%1D
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:21:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 24.57
$ 24.57
ต่ำสุด 24h
$ 25.43
$ 25.43
สูงสุด 24h

$ 24.57
$ 24.57

$ 25.43
$ 25.43

$ 43.88
$ 43.88

$ 14.82
$ 14.82

-0.78%

-3.46%

-2.46%

-2.46%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) คือ $24.55 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAAVASAVAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 24.57 และราคาสูงสุด $ 25.43 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAAVASAVAX คือ $ 43.88 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 14.82

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAAVASAVAX มีการเปลี่ยนแปลง -0.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.46% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ข้อมูลการตลาด

$ 217.92K
$ 217.92K

--
--

$ 217.92K
$ 217.92K

8.84K
8.84K

8,837.029217314568
8,837.029217314568

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Avalanche SAVAX คือ $ 217.92K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAAVASAVAX คือ 8.84K โดยมีอุปทานรวมที่ 8837.029217314568 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 217.92K

ประวัติราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX เป็น USD เท่ากับ $ -0.88179464915446
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX เป็น USD เท่ากับ $ -7.5381216900
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX เป็น USD เท่ากับ $ -3.5363538500
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.88179464915446-3.46%
30 วัน$ -7.5381216900-30.70%
60 วัน$ -3.5363538500-14.40%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX (USD)

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Avalanche SAVAX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Avalanche SAVAX ตอนนี้!

WAAVASAVAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAAVASAVAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

วันนี้ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAAVASAVAX เป็นUSD คือ 24.55 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAAVASAVAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAAVASAVAX เป็น USD คือ $ 24.55 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Avalanche SAVAX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAAVASAVAX คือ $ 217.92K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAAVASAVAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAAVASAVAX คือ 8.84K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAAVASAVAX คือเท่าใด?
WAAVASAVAX ถึงราคา ATH ที่ 43.88 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAAVASAVAX คือเท่าไร?
WAAVASAVAX ถึงราคา ATL ที่ 14.82 USD
ปริมาณการเทรดของ WAAVASAVAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAAVASAVAX คือ -- USD
ปีนี้ WAAVASAVAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAAVASAVAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAAVASAVAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:21:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

