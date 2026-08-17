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ราคาปัจจุบัน World Of Claudecraft วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WOC เท่ากับ 135,981 USD ติดตามการอัปเดตราคา WOC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน World Of Claudecraft วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WOC เท่ากับ 135,981 USD ติดตามการอัปเดตราคา WOC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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World Of Claudecraft ราคา (WOC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WOC เป็น USD

$0.00013828
$0.00013828$0.00013828
-0.13%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
World Of Claudecraft (WOC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:17:05 (UTC+8)

ราคา World Of Claudecraft วันนี้

ราคาปัจจุบัน World Of Claudecraft (WOC) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 13.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WOC เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WOC.

World Of Claudecraft มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 135,981 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.27M WOC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WOC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WOC เคลื่อนไหว +1.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.86K.

World Of Claudecraft (WOC) ข้อมูลการตลาด

$ 135.98K
$ 135.98K$ 135.98K

$ 2.86K
$ 2.86K$ 2.86K

$ 135.98K
$ 135.98K$ 135.98K

997.27M
997.27M 997.27M

997,267,449.132651
997,267,449.132651 997,267,449.132651

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ World Of Claudecraft คือ $ 135.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.86K อุปทานหมุนเวียนของ WOC คือ 997.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 997267449.132651 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 135.98K

ประวัติราคา World Of Claudecraft USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

-13.05%

-11.51%

-11.51%

ประวัติราคา World Of Claudecraft (WOC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา World Of Claudecraft เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา World Of Claudecraft เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา World Of Claudecraft เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา World Of Claudecraft เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-13.05%
30 วัน$ 0-47.95%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา World Of Claudecraft

การคาดการณ์ราคา World Of Claudecraft (WOC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WOC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา World Of Claudecraft (WOC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ World Of Claudecraft อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา World Of Claudecraft จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WOC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา World Of Claudecraft

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World Of Claudecraft (WOC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)MMOSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ World Of Claudecraft

ราคาปัจจุบันของ World Of Claudecraft คือเท่าไร?

ราคาสดของ World Of Claudecraft (WOC) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

World Of Claudecraft ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน World Of Claudecraft อยู่ในอันดับที่ #5297 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿4391565.25739190858000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ WOC มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ WOC คือ 997267449.132651 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ World Of Claudecraft เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา World Of Claudecraft เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

World Of Claudecraft ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

World Of Claudecraft เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ WOC ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ World Of Claudecraft?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -13.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,MMO การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ World Of Claudecraft

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:17:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ World Of Claudecraft (WOC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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