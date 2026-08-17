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ราคาปัจจุบัน World Collective Oil Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WCOR เท่ากับ 146,572 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน World Collective Oil Reserve วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WCOR เท่ากับ 146,572 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCOR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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World Collective Oil Reserve ราคา (WCOR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WCOR เป็น USD

$0.00014657
$0.00014657$0.00014657
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
World Collective Oil Reserve (WCOR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:16:51 (UTC+8)

ราคา World Collective Oil Reserve วันนี้

ราคาปัจจุบัน World Collective Oil Reserve (WCOR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WCOR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WCOR.

World Collective Oil Reserve มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 146,572 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.98M WCOR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WCOR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02498724 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WCOR เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 706.54.

World Collective Oil Reserve (WCOR) ข้อมูลการตลาด

$ 146.57K
$ 146.57K$ 146.57K

$ 706.54
$ 706.54$ 706.54

$ 146.57K
$ 146.57K$ 146.57K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,510.496759
999,982,510.496759 999,982,510.496759

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ World Collective Oil Reserve คือ $ 146.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 706.54 อุปทานหมุนเวียนของ WCOR คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999982510.496759 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 146.57K

ประวัติราคา World Collective Oil Reserve USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02498724
$ 0.02498724$ 0.02498724

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-4.21%

-6.04%

-6.04%

ประวัติราคา World Collective Oil Reserve (WCOR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา World Collective Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา World Collective Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา World Collective Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา World Collective Oil Reserve เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.21%
30 วัน$ 0-11.07%
60 วัน$ 0-38.18%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา World Collective Oil Reserve

การคาดการณ์ราคา World Collective Oil Reserve (WCOR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WCOR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา World Collective Oil Reserve (WCOR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ World Collective Oil Reserve อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา World Collective Oil Reserve จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WCOR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา World Collective Oil Reserve

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World Collective Oil Reserve (WCOR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ World Collective Oil Reserve

ราคาตลาดปัจจุบันของ World Collective Oil Reserve คือเท่าไร?

World Collective Oil Reserve มีมูลค่าอยู่ที่ ฿ โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -4.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

WCOR มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ WCOR การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

World Collective Oil Reserve มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ WCOR คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 999982510.496759 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ World Collective Oil Reserve คือเท่าไร?

World Collective Oil Reserve มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

WCOR มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme โมเมนตัมของ WCOR จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ World Collective Oil Reserve

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:16:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ World Collective Oil Reserve (WCOR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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