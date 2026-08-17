ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Wiener Doge on Solana วันนี้ คือ 0.127766 USD มูลค่าตลาด WIENER เท่ากับ 127,676 USD ติดตามการอัปเดตราคา WIENER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wiener Doge on Solana วันนี้ คือ 0.127766 USD มูลค่าตลาด WIENER เท่ากับ 127,676 USD ติดตามการอัปเดตราคา WIENER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WIENER

ข้อมูลราคา WIENER

WIENER คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WIENER

โทเคโนมิกส์ WIENER

การคาดการณ์ราคา WIENER

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Wiener Doge on Solana โลโก้

Wiener Doge on Solana ราคา (WIENER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WIENER เป็น USD

$0.127652
$0.127652$0.127652
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wiener Doge on Solana (WIENER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:10:36 (UTC+8)

ราคา Wiener Doge on Solana วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wiener Doge on Solana (WIENER) วันนี้ $ 0.127766, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WIENER เป็น USD คือ $ 0.127766 ต่อ WIENER.

Wiener Doge on Solana มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 127,676 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.30K WIENER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WIENER เทรดระหว่าง $ 0.125637 (ต่ำ) กับ $ 0.128023 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 6.02 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.125637

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WIENER เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.46.

Wiener Doge on Solana (WIENER) ข้อมูลการตลาด

$ 127.68K
$ 127.68K$ 127.68K

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 127.68K
$ 127.68K$ 127.68K

999.30K
999.30K 999.30K

999,299.296232
999,299.296232 999,299.296232

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wiener Doge on Solana คือ $ 127.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.46 อุปทานหมุนเวียนของ WIENER คือ 999.30K โดยมีอุปทานรวมที่ 999299.296232 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 127.68K

ประวัติราคา Wiener Doge on Solana USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.125637
$ 0.125637$ 0.125637
ต่ำสุด 24h
$ 0.128023
$ 0.128023$ 0.128023
สูงสุด 24h

$ 0.125637
$ 0.125637$ 0.125637

$ 0.128023
$ 0.128023$ 0.128023

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

$ 0.125637
$ 0.125637$ 0.125637

-0.01%

+0.20%

-21.79%

-21.79%

ประวัติราคา Wiener Doge on Solana (WIENER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wiener Doge on Solana เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025358
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wiener Doge on Solana เป็น USD เท่ากับ $ -0.0728973640
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wiener Doge on Solana เป็น USD เท่ากับ $ -0.0817376213
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wiener Doge on Solana เป็น USD เท่ากับ $ +0.000036968419795

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00025358+0.20%
30 วัน$ -0.0728973640-57.05%
60 วัน$ -0.0817376213-63.97%
90 วัน$ +0.000036968419795+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wiener Doge on Solana

การคาดการณ์ราคา Wiener Doge on Solana (WIENER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WIENER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wiener Doge on Solana (WIENER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wiener Doge on Solana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wiener Doge on Solana จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WIENER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wiener Doge on Solana

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Wiener Doge on Solana (WIENER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Wiener Doge on Solana

ราคาสดของ Wiener Doge on Solana คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿4.12625827634694988000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ WIENER อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Wiener Doge on Solana คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿4123351.68738845368000 Wiener Doge on Solana อยู่ในอันดับที่ #5378 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

WIENER มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ WIENER มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿4.05750129976207866000 และ ฿4.13455820259510014000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Wiener Doge on Solana คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999299.296232 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wiener Doge on Solana

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:10:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wiener Doge on Solana (WIENER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wiener Doge on Solana

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036747
$0.036747$0.036747

+121.38%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06664
$0.06664$0.06664

-6.37%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001667
$0.001667$0.001667

-31.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008023
$0.008023$0.008023

-8.62%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036747
$0.036747$0.036747

+121.38%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01109
$0.01109$0.01109

+58.20%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01610
$0.01610$0.01610

+46.36%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002217
$0.0002217$0.0002217

+46.82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1229
$1.1229$1.1229

+47.75%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?